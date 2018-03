Castelnuovo



Creo, il primo co-working della Valle del Serchio

sabato, 31 marzo 2018, 09:27

di andrea cosimini

Avete mai sentito parlare di "co-working"? Probabilmente no. In Valle del Serchio infatti si tratta della prima esperienza di questo genere. In pratica una formula innovativa che permette a tutti, professionisti o studenti, di usufruire di spazi professionali, completamente attrezzati, per un periodo di tempo lungo o limitato a seconda delle proprie esigenze.



Un'idea che nelle grandi città ha già preso piede, ma che da noi muove solo ora i suoi primi passi; come spiegano Laura Focchi e Massimo Franchi, i due fondatori di "Creo", che il 17 febbraio hanno inaugurato i primi due spazi di "co-working" nella nostra zona: uno a Castelnuovo di Garfagnana, in via Pascoli 42, e un altro presso l'ex convento di Sant'Anna, a Pieve Fosciana, nell'area della cappella da poco restaurata.



"Il mondo del lavoro è cambiato - spiegano Laura e Massimo - e ormai tutti lavorano in mobilità. Ci sono quindi dei costi fissi legati agli uffici che molto spesso rappresentano un problema soprattutto per le start-up e per i liberi professionisti costretti magari a ricevere i propri clienti in casa. Per questo avere a disposizione spazi in "co-working" permette da un lato di ovviare a queste spese dall'altro di utilizzare questi locali in maniera flessibile a seconda delle proprie esigenze".



"Alla base di tutto c'è il concetto di "smart working" - sottolineano Laura e Massimo - ovvero la possibilità di lavorare anche lontano dalla propria sede di lavoro contando però su un proprio ufficio e su una buona connessione internet. I nostri spazi sono dotati infatti di connessione wi-fi ad alta performance, varie stampanti (normali e 3d), nonché di uffici professionali e personalizzabili dagli utenti per ogni esigenza".



Come accennato, sono due gli spazi di "co-working" messi a disposizione da Creo in Garfagnana. Uno a Castelnuovo, con vocazione lavorativa, e uno a Pieve Fosciana, con vocazione invece artistica.



Partiamo da quello di Castelnuovo. 300 metri quadrati suddivisi in cinque zone: un open space con otto scrivanie; un ufficio privato con due tavoli, otto sedie e vari mobili; una sala riunioni da 12 persone con un grande schermo per le proiezioni; una sala convegni da 36 postazioni con annessi proiettori; e infine uno spazio "Idea", con tanto di macchinetta del caffè e giornali, per creare un'occasione di confronto con altri professionisti di diversi settori e crescere nel proprio business.



Non solo. Gli utenti potranno anche contare su un servizio di consulenza e assistenza messo a disposizione dai titolari, Laura e Massimo, entrambi professionisti con estrema competenza nei rispettivi settori: Laura nel settore "marketing", avendo lavorato per 23 anni in Microsoft, e Massimo in quello "informatico", essendo stato responsabile It in aziende multinazionali e italiane sviluppando competenze di gestione aziendale e programmazione di software.



"A noi fa piacere condividere ciò che abbiamo imparato con la nostra esperienza - affermano Laura e Massimo - e per questo siamo disponibili a confrontarci, in maniera gratuita, con chiunque ci chieda consulenza nei nostri rispettivi settori. Nel caso si volesse poi approfondire nel dettaglio concetti di marketing o di informatica, prepariamo su misura un servizio di formazione a pagamento ben consapevoli però del target a cui ci stiamo indirizzando".



Laura e Massimo sono entrambi di Milano, anche se nel caso di Massimo le origini sono garfagnine. Di Pieve Fosciana nello specifico. Nel 2014 hanno fondato la loro società, la "Tecno-Franchi srls", per mettere a frutto le proprie esperienze nei rispettivi settori. Hanno iniziato con la consulenza, poi hanno aperto un bed&breakfast proprio in Garfagnana, a Camporgiano. Questo perché hanno cominciato a credere in un potenziale locale. Sono cinque anni che sono aperti e, per completare questa idea di ospitalità del turista "lavoratore", hanno deciso di aprire questa realtà di "co-working".



"Il filo conduttore delle due attività, così apparentemente diverse, è proprio il concetto di "ospitalità" - ammettono i due -. I nostri spazi possono infatti rappresentare un punto di riferimento anche per turisti che magari alloggiano nei bed&breakfast della Garfagnana, o semplicemente viaggiano per lavoro, ed hanno bisogno di un ufficio e di una connessione veloce per collegarsi via Skype o semplicemente per lavorare magari scambiando in rete file di grandi dimensioni".



"In realtà - proseguono Laura e Massimo - gli spazi di "co-working" possono rappresentare un ritrovo di lavoro anche per gruppi di studenti che magari devono fare delle ricerche ed hanno bisogno di una connessione ad alta velocità nonché di attrezzature all'avanguardia".



Passiamo quindi allo spazio di Pieve Fosciana. In questo caso si tratta di un locale, all'interno di una ex chiesetta del convento di Sant'Anna, finita di ristrutturare nel 2017, e messa a disposizione soprattutto per attività creative. Laura e Massimo l'hanno denominato "Creo Arte".



"L'idea - dicono i due - è infatti quella di ospitare in questo spazio eventi o attività legate al mondo dell'arte: dalla fotografia alla scultura, fino alla pittura e alla musica. E' una location non molto grande che può però trasformarsi in uno spazio per mostre o concerti da 30-40 persone massimo o addirittura sala prove per gruppi".



Mentre le tariffe richieste per l'affitto degli spazi di co-working a Pieve Fosciana, proprio per la peculiarità delle possibili attività da svolgere all'interno della ex chiesetta, non hanno importi fissi e possono essere studiate in base alle richieste degli artisti, per le tariffe degli spazi di co-working a Castelnuovo, legati essenzialmente ad attività di "business", esiste una precisa tabella riportata sul sito di Creo (www.creocoworking.com) che va in base alla tipologia di spazio e dal tipo di orario richiesto. Per avere un'idea, comunque, affittare un'ora uno spazio di open space (scrivania, connessione e riscaldamento) viene a costare soli 6 euro (più Iva).



Nella parola "Creo" comunque è riassunta tutta la filosofia del progetto. Oltre al riferimento all'atto creativo, infatti, la sigla rappresenta un acronimo che, parafrasando dall'inglese, sta per: Co-working, Reinventare, Energia e Opportunità. Ovvero: attraverso il Co-working, Reiventare il proprio lavoro, creando la giusta Energia per vedere aprirsi davanti a sé nuove Opportunità. Un concetto espresso, graficamente, anche nel logo scelto dall'azienda: una serie di frecce grigie diverse, grandi e piccole, rappresentanti i vari utenti che possono avvicinarsi a questa nuova realtà, e al centro la scritta "Creo" con a fianco la freccia che si colora di rosso-passione. Il colore rosso è anche un leit-motiv che si ritrova nei dettagli delle sale di co-working.



Per entrare in contatto con "Creo - Co-working" è possibile scrivere all'e-mail: info@creocoworking.com oppure chiamare i numeri +39 347 7776306 o +39 348 2246135. Per info e tariffe digitare invece il sito www.creocoworking.com



Entrambi gli spazi di Pieve Fosciana e Castelnuovo godono di ampi parcheggi gratuiti riservati all'utenza e alla clientela.