Effetto Cinema torna all’Eden con “Cuori Puri”

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:38

Quale sarà la Pasimata d’Oro della Garfagnana? Son ben 17 i produttori iscritti al concorso lanciato da Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca e tanti anche i privati che si stanno ancora iscrivendo per partecipare alla gara in programma il prossimo 17 marzo a...

martedì, 6 marzo 2018, 11:39

Giovedì 8 marzo, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, alle 21:30, la storica Compagnia Teatrale "Papalagi" presenterà la sua nuova creazione teatrale, "Forte come un giunco - abbiamo tutte la stessa storia",per la regia di Satyamo Hernandez

martedì, 6 marzo 2018, 10:20

Una morte improvvisa che ha lasciato sotto choc un'intera comunità. Se ne è andato così, all'età di 38 anni, Yuri Micchi, giovane medico di Castelnuovo, conosciuto da tutti nel capoluogo per la sua militanza politica tra le file del Partito Democratico e per la sua profonda passione per la musica...

martedì, 6 marzo 2018, 09:34

Facile ora per i 5 Stelle locali salire sul carro della vittoria e dire: la buona affermazione del Movimento è merito nostro. No. E’ merito dei garfagnini e degli abitanti della valle del Serchio che, come in tutta Italia, credono in un paese e in un futuro diverso.

lunedì, 5 marzo 2018, 17:29

Le scuole dell’ISI Garfagnana hanno organizzato un programma di attività di Alternanza scuola lavoro rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte che, secondo la legge, dovranno svolgere 400 ore (Istituti Tecnici e Professionali) o 200 (Licei) nel triennio finale

lunedì, 5 marzo 2018, 13:11

Loris Nari, referente degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Castelnuovo, commenta con soddisfazione il risultato, sia nazionale che locale, raggiunto dal suo movimento in questa tornata elettorale. L'ex candidato sindaco per il capoluogo ha parlato anche dei possibili scenari al governo e dei punti di contatto con la Lega