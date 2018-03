Castelnuovo



Faber in Fabula chiude la stagione di prosa dell’Alfieri

venerdì, 16 marzo 2018, 16:12

Volge al termine la stagione di prosa del teatro Alfieri: a chiudere una serie di spettacoli di grande successo arriva Faber in fabula. Grande l’attesa, con una prevendita che sta toccando cifre record per questo straordinario viaggio sulle tracce di Fabrizio De André. In questo nuovo allestimento, la compagnia teatrale Via Lattea inaugura una prestigiosa collaborazione con i Kinnara, cover band tra le più quotate d’Italia, con all’attivo tre incisioni discografiche e che ha diviso il palco nei suoi primi quindici anni di attività con alcuni grandi compagni di viaggio di De André quali Mauro Pagani, Ellade Bandini, Pier Michelatti e Piero Milesi.

In un seducente alternarsi di musica e testi, due attori del livello di Alessandro Bertolucci e Michela Innocenti daranno voce a un potente racconto per sensazioni, immagini, storie brevi che dal cuore aperto dei personaggi si faranno musica al centro del palco: cosa ricorda Marinella di quell’unico, silenzioso incontro con Fabrizio? Quando mai avrà svelato al poeta i pensieri e le paure della sua misera guerra, Piero? Conosciamo da sempre ciò che De André volle dirci di Bocca di rosa, ma cosa potrebbe svelare di lui la moglie di Geordie?

Con la sceneggiatura e la regia di Erik Franchi, Faber in fabula è l’esperienza di una narrazione rovesciata, in cui sono i personaggi a offrire al pubblico la vita e l’essenza del loro autore: un modo nuovo e intrigante per riscoprire un grande artista, per approfondirne ancora l’opera e l’esperienza umana.

Lo spettacolo sarà il momento finale dell’evento Il canto dell’Uomo, il respiro del mondo, giornata dedicata al riconoscimento ricevuto da buona parte del territorio garfagnino come Riserva di Biosfera UNESCO. Un incontro informativo si svolgerà alle 17.30 presso il convento dei Cappuccini, poi i partecipanti si sposteranno al teatro Alfieri dove saranno accolti da una suggestiva mostra fotografica a cura de Garfagnana, l’altra Toscana; saliranno quindi nel Ridotto del teatro, dove verrà offerto un buffet; alle 21, la giornata sarà chiusa da Faber in fabula.

È ancora possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo presso l’Ufficio Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, in Piazza delle Erbe 1. Orari di apertura: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13, il sabato anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. (È possibile prenotare e ritirare i biglietti anche il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, telefonando al numero 0583-641007). Biglietti disponibili anche sul portale www.bookingshow.it, e direttamente al botteghino del teatro la sera di spettacolo.

Biografie artisti

Alessandro Bertolucci

Dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, si perfeziona al Traverse Theatre di Edimburgo per debuttare in teatro nel Cyrano de Bergerac: da quel momento alterna il lavoro teatrale a quello cinematografico, collaborando con il Teatro del Carretto e apparendo in film culto quali Un tè con Mussolini e Callas forever di Franco Zeffirelli, nonché in opere di altri registi italiani come Gabriele Muccino, Carlo Lizzani, Roberto Faenza, Gianni Lepre e Ricky Tognazzi. È con il lavoro televisivo che diventa popolare presso il grande pubblico comparendo in Un medico in famiglia e in altre serie per la televisione, per registi quali Sergio Martino, Giulio Base e Cinzia TH Torrini.

Michela Innocenti

Attrice e acrobata, si forma al Teatro Metastasio di Prato con Franco di Francescantonio e Fernando Maraghini. Dal 2001 al 2004 è in Sicilia con Alessio di Modica e Davide Enia, dove si interessa anche al teatro di figura; in seguito in Francia lavora con Kaya Anderson al Roy Hart Theatre, mentre con Nikolaj Karpov intraprende il master in Pedagogia fino alla sua scomparsa, per perfezionarsi poi con il grande Anatolij Vasiliev. Per due anni studia il linguaggio circense alla scuola di Circo di Torino, specializzandosi in acrobatica aerea; prosegue quindi la sua attività nella Commedia dell’arte con Alessio Nardin. Autrice per il teatro con forte impegno civile e sociale, tiene laboratori in carcere e in azienda.

Erik Franchi

Dopo la laurea con lode in Filosofia presso l’Università di Pisa, si diploma in pianoforte presso l’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca. Inizia il suo percorso teatrale all’Accademia Teatrale di Firenze, dove studia regia con Pietro Bartolini. Nel 2015 scrive e dirige Faber in fabula, spettacolo che ha ricevuto il patrocinio istituzionale della Fondazione Fabrizio De André di Genova; nel 2016 partecipa per l’Accademia Teatrale alla 23° edizione di “Sere a teatro” con lo spettacolo Donare la morte, innovativo allestimento dell’Antigone di Alfieri; nel 2017 ha debuttato nel prestigioso circuito della Fondazione Toscana Spettacolo con Folle d’amore, di cui è autore e regista.

Kinnara Paolo Pardini

Iniziato da giovanissimo allo studio della musica, si esibisce come chitarrista e cantante in vari gruppi della costa toscana. Dotato da sempre di una timbrica assolutamente sua ma assimilabile in modo spiazzante a quella di Fabrizio De Andrè, nel 2003 fonda il progetto Kinnara dedicato a Faber, di cui è interprete esemplare e fedele, mai imitatore. Oggi i Kinnara sono una delle cover band di De André più longeve e richieste d’Italia: contano esibizioni tra gli altri con Bobo Rondelli, Mauro Pagani ed Ellade Bandini, e hanno pubblicato 3 cd.

Roberto Martinelli

Diplomato in clarinetto, in direzione e in composizione, vince una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston in sax e improvvisazione: da lì inizia la sua vita artistica che lo porta a collaborare con alcuni dei maggiori artisti italiani ed internazionali, tra i quali Kenny Garrett, Michel Godard, Stefano Bollani, Paolo Fresu e Enrico Rava per quanto riguarda la musica jazz, Elisa, Giorgia, Gino Paoli, Lucio Dalla e Ornella Vanoni per quanto riguarda la musica pop. Ha suonato in prestigiose formazioni di musica da camera e con l'orchestra dell'opera di Trieste; ha diretto orchestre sinfoniche in Italia e all’estero. Scrive colonne sonore per spettacoli televisivi e teatrali.

Cesare Lo Jacono

Formatosi sotto la guida di Bruno Giampaoli, all'inizio degli anni ottanta si esibisce nei locali d’oro della Versilia accompagnando alcuni dei cantanti più noti d’Italia. Negli anni ’90 il grande salto della sua carriera lo porta a suonare su palchi straordinari con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Paul Young, Zucchero, Giorgia, Alex Britti e molti altri. Nel contempo nasce una collaborazione con Gigi Pellegrini che lo porta ad accostarsi al mondo del jazz prima con la big band Onda Sonora, poi col quartetto Axè che ospita ripetutamente musicisti come Mauro Grossi, Walter Paoli, Andrea Tofanelli e molti altri.

Pietro Bertilorenzi

Allievo di Sergio Grazzini, si diploma in contrabbasso nel 1992. Continua gli studi, diplomandosi al prestigioso C.P.M. di Milano, sotto la guida di Stefano Cerri, al quale fa da assistente. Partecipa a clinics di musicisti importanti, quali Marcus Miller, Franco Petracchi, Marco Micheli e Gabriele Ragghianti. Ha al suo attivo diverse collaborazioni importanti, sia dal vivo che in studio, con musicisti quali Linda Wesley, Jono Manson, Tullio De Piscopo, Karima e molti altri. Continua a collaborare con varie formazione live, dal duo alla big band, in esibizioni che vanno dal piccolo jazz club ai festival più importanti.

Andrea Vezzoni

Inizia a suonare la chitarra in tenera età, ed è protagonista nel tempo in vari gruppi di musica dal vivo. Partecipa con una compagnia teatrale alla realizzazione dell'opera rock Jesus Christ Superstar nel duplice ruolo di cantante, nel ruolo di Erode, e di chitarrista insieme all'orchestra: come membro della compagnia si esibisce sulle reti RAI. Da qualche anno, fa parte della cover band Kinnara e del gruppo Dominoes, tributo elettroacustico ai Pink Floyd.

Graziano Belli

Dopo gli inizi in giovanissima età, suona per trent’anni ininterrottamente dal vivo nei migliori locali della costa tirrenica dal Lazio alla Liguria. Aggiunge esperienze musicali importanti con prestigiosi gruppi blues e big Band, per diventare e rimanere poi il batterista dei Kinnara.

Romina Nari

Laureata in Scenografia presso l' Accademia di Belle Arti di Carrara, nel 2012 ha lavorato come scenografa, costumista e truccatrice per i cortometraggi “Sette Vizi Capitali-Superbia: Sul dorso della tigre” e “Sette Vizi Capitali – Accidia: la distruzione della logica”, quest'ultimo vincitore al Genova Film Festival 2012 per ElioGabalo Produzioni Cinematografiche. Dal 2013 lavora come assistente alle luci, alla scenografia e agli allestimenti scenici per LuccaOperafestival, dove ha curato spettacoli quali: ”L'italiana in Algeri” e "Il barbieri di Siviglia" di Rossini , "Elisir d'amore” e "Don Pasquale" di Doninzetti, “Così fan tutte” e "Don Giovanni" di W.A. Mozart. Nel 2015 debutta come scenografa e regia luci per lo spettacolo “Faber in Fabula”.

Lucia Pedri

Dopo la laurea in pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze, nell'estate del 2009 frequenta lo studio di incisioni del maestro Swietlan Kraczyna, e nel settembre apre una personale alla Galleria Comunale di Barga. Nella primavera 2010 espone a Palazzo Guadagni a Firenze, e partecipa alla mostra "Cave Canem", itinerante tra Massa, La Spezia e Milano. Si moltiplicano nel tempo le personali tra la Valle del Serchio, Lucca, la Versilia e Pisa. Nel 2014 partecipa alla prestigiosa collettiva "De natura pingendi" di Villa Brilla a Massaciuccoli.

Samuele Batistoni

Perito elettrotecnico, si laurea in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Fa il suo esordio nel mondo del teatro con Olga Melnik, regista e pedagoga russa, con la quale comincia un sodalizio ancora esistente presso la compagnia “Centro di Teatro Internazionale” sia in veste di disegnatore luci che come attore, partecipando a decine di spettacoli e collaborando con registi di livello internazionale. Parallelamente frequenta l’Università “B.Shukin” di Mosca dove si diploma come attore, perfezionandosi poi in Italia con Barbara Nativi. Lavora quindi nel cinema e nella tv, e nel 2001 entra in pianta stabile al Teatro della Pergola di Firenze come tecnico luci, per diventarne direttore di palcoscenico nel 2006, ruolo che ricopre ancora oggi.