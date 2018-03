Castelnuovo



Geometrie di Garfagnana, la nuova mostra di Tommaso Teora

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:40

di andrea cosimini

Utilizzare la geometria euclidea per rappresentare le bellezze della Garfagnana. Questa la geniale intuizione del fotografo Tommaso Teora che con la sua mostra "Geometrie di Garfagnana" ha voluto raccontare nuovamente la sua amata terra partendo però da nuove prospettive e angolature. Una chiave di lettura senza dubbio azzeccata in grado di mettere in scena le meraviglie che ci circondano e che spesso passano inosservate ad un occhio distratto.



La mostra, che raccoglierà gli scatti più belli dell'artista, verrà inaugurata venerdì 30 marzo, alle 17.30, presso la sala "L.Suffredini" di Castelnuovo di Garfagnana dove resterà aperta, con orari 10-12.30 e 15.30-19, fino a martedì 10 aprile.



Dalle fotografie del maestro Teora emerge una Garfagnana del tutto inedita. Fatta di forme piane e schemi geometrici, arricchita di luci, colori e riflessi, in una visione quasi astratta della realtà. Insomma, la geometria elevata ad arte. Una maniera originale per descrivere il paesaggio cercando di coglierne la sua tridimensionalità che è chiave interpretativa per leggere il passato, ma anche il futuro di questa terra.



Le immagini collezionate da Teora si presentano come frammenti di un puzzle compositivo che, intersecandosi, aiutano a cogliere l'interezza del paesaggio. Immancabile, anche stavolta, il gioco di luci e di ombre che sta alla base della fotografia del maestro. Un modo per raccontare emozioni ed inquietudini e svelare segreti arcani di una terra ricca di storia e tradizioni. La stessa terra che ha da sempre attratto il fotografo garfagnino alla ricerca di nuovi particolari da raccontare guidato dalla sua fervida immaginazione e dalla sua spiccata curiosità.



La mostra ci pone di fronte ad un'oggettiva realtà: il mondo come nostro punto di vista. Attraverso l'obiettivo dell'artista, infatti, riusciamo ad immergerci in una visione soggettiva che solo una personalità sensibile può riuscire a rappresentare nella sua più brutale semplicità. Una semplicità dettata dalla forma, ma anche dalla sostanza, all'interno della quale però si nasconde una profonda verità: l'essenza dell'animo umano.