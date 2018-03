Castelnuovo



Inaugura il nuovo centro Privatassistenza a Castelnuovo

mercoledì, 14 marzo 2018, 16:09

Un nuovo centro Privatassistenza sarà inaugurato domenica 25 marzo, alle 16, a Castelnuovo di Garfagnana. Il centro servizi aprirà in Piazza Umberto I, 11/B. Sarà un nuovo punto di riferimento per i bisogni socio assistenziali delle famiglie, offrendo un servizio personalizzato ed integrato.



“Le crescenti richieste di assistenza provenienti dal distretto della Garfagnana e del Capannorese, hanno delineato un’effettiva necessità di aprire una nuova sede nella zona” commenta il responsabile del centro, Daniele Lunardi.



Il nuovo centro sarà a disposizione dei cittadini di Altopascio - Bagni di Lucca - Barga - Camporgiano - Capannori - Careggine - Castelnuovo di Garfagnana - Castiglione di Garfagnana - Coreglia Antelminelli - Fosciandora - Minucciano - Molazzana - Montecarlo - Piazza al Serchio - Pieve Fosciana - Porcari - San Romano in Garfagnana - Sillano Giuncugnano - Vagli Sotto - Villa Basilica - Villa Collemandina. Le prestazioni offerte dal centro spaziano dall’assistenza domiciliare diurna e notturna all’assistenza nei luoghi di ricovero o di degenza diurna e/o notturna.



E’ possibile richiedere servizi di accompagnamento a persone anziane e/o disabili ed ai bambini o interventi domiciliari per l’igiene personale. Il centro inoltre propone servizi socio assistenziali personalizzati, occasionali o continuativi per l’assistenza ad malati, anziani, disabili e bambini e l’erogazione di prestazioni fisioterapiche o infermieristiche.



Oggi in Italia ci sono più di 200 centri Privatassistenza dislocati sul territorio nazionale. Privatassistenza Castelnuovo di Garfagnana può essere contattata 24 ore su 24, 365 giorni l’anno al numero …. Per maggiori informazioni contattate il numero telefonico 0583/639556 oppure visitate il sito www.privatassistenza.it