Castelnuovo



Isi Garfagnana, alternanza scuola-lavoro in sinergia con il territorio

lunedì, 5 marzo 2018, 17:29

Da circa vent’anni, molte realtà scolastiche dell’intero territorio nazionale, soprattutto istituti tecnici e professionali, hanno realizzato esperienze di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, concretizzate quasi sempre nella forma dello stage o tirocinio, cioè un periodo di permanenza dello studente in un contesto lavorativo, naturalmente formalizzato dalla scuola in accordo con il soggetto ospitante.

Da pochi anni, invece, è stata introdotta l’ Alternanza scuola-lavoro (ASL), una metodologia didattica innovativa che consente agli studenti di realizzare il proprio percorso formativo alternando periodi di studio il aula e forme di apprendimento in contesti lavorativi, considerati equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; si favorisce in questo modo il legame tra scuola e mondo del lavoro.

Da questo anno scolastico lo svolgimento delle attività di Alternanza scuola-lavoro diventa requisito di ammissione all’Esame di Stato conclusivo della scuola superiore, gli alunni per essere ammessi dovranno aver svolto almeno i tre quarti delle ore previste dalla normativa.

Le scuole dell’ISI Garfagnana, in ottemperanza alle indicazioni del D.L. del 13 luglio 2015, hanno organizzato un programma di attività di Alternanza scuola lavoro rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte che, secondo la legge, dovranno svolgere 400 ore (Istituti Tecnici e Professionali) o 200 (Licei) nel triennio finale. Per meglio gestire le attività di ASL è stata creata una commissione che fa capo alla prof. Ada Boriolo, figura strumentale appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, prof. Massimo Fontanelli.

“Gli obiettivi principali del percorso di ASL –spiega la prof. Ada Boriolo - sono tre: didattico, orientativo e professionalizzante. Didattico in quanto aiuta i ragazzi a rinnovare la motivazione allo studio, orientativo in quanto fa loro acquisire la conoscenza del mondo del lavoro e scoprire le loro vocazioni personali, professionalizzante in quanto i ragazzi possono acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro”.

“Poiché le nostre scuole hanno identità e percorsi formativi diversi – sottolinea il Dirigente Scolastico Massimo Fontanelli – i progetti di alternanza sono studiati su misura per ogni indirizzo, in modo che gli studenti del Liceo Scientifico Galilei, dell’IPSIA Simoni, dell’ITET Campedelli e dell’ ITT Vecchiacchi possano vedere valorizzati sia le abilità e le aspirazioni personali, sia gli obiettivi che dovranno conseguire in base al profilo educativo, culturale e professionale di ogni corso di studio”

“Centrale in tutto questo – conclude la prof. Boriolo – è l‘informazione e la collaborazione con le famiglie ma anche il rapporto che stiamo costruendo con la realtà produttiva e culturale locale, le aziende e gli Enti pubblici. I progetti che stiamo portando avanti e di cui spesso si parla sulla stampa locale e regionale fanno dell’ ISI Garfagnana una realtà dinamica, al passo con i tempi e con le esigenze di un mondo in cui la scuola può e deve essere un punto di riferimento essenziale”.