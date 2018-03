Castelnuovo



La minoranza attacca: "Centro socio-sanitario, situazione insostenibile"

martedì, 27 marzo 2018, 16:06

Sono passati poco più di tre mesi dall'ultima conferenza stampa del gruppo di minoranza di Castelnuovo in cui si denunciò la preoccupante situazione sanitaria in Valle del Serchio e, in particolare, nel capoluogo.



Uno dei tanti temi sollevati allora fu proprio lo stato di degrado in cui versava il centro socio-sanitario in via Puccini; una questione da sempre cara al gruppo fin dal giorno del suo insediamento in consiglio. In quell'occasione la consigliera Silvia Bianchini, che da più vicino ha seguito la problematica, denunciò la vergognosa situazione della struttura che accoglie servizi delicati come la psichiatria, la neuropsichiatria e i servizi sociali.



Oggi, a distanza di tre mesi, la situazione non sembra cambiata. Anzi. Il gruppo parla di "muffa sulle pareti", "stanze non agibili" e "soffitti che crollano". Insomma uno scenario di assoluto degrado che ora suscita rabbia e indignazione nei confronti delle stesse istituzioni.



"Questa è la situazione attuale del centro socio-sanitario - denuncia il gruppo - che avevamo espresso più volte già a partire da tre anni fa in occasione di uno dei primi consigli comunali richiesti per parlare proprio dei problemi legati alla situazione della sanità nella Valle. Le nostre preoccupazioni - osservano i consiglieri - sono cadute nel nulla. Nel nulla sono cadute anche le promesse dei vertici dell'azienda sanitaria e del sindaco Tagliasacchi di risolvere il problema nel giro di poco tempo. Sono passati tre anni e adesso la situazione è veramente insostenibile".



Particolarmente indignata, all'interno del gruppo, la stessa consigliera Silvia Bianchini che si è chiesta come l'amministrazione possa tollerare una simile situazione di degrado e come la stessa Asl possa offrire un servizio di accoglienza così indecoroso: "Come cittadina e come consigliera comunale - ha commentato - sono indignata e non riesco a capire come la nostra amministrazione possa tollerare il degrado che in questi anni è andato peggiorando in maniera esponenziale. Mi chiedo anche come possa una Asl permettere che medici e professionisti lavorino in queste condizioni, offrendo di conseguenza un servizio, non certo dal punto di vista professionale, ma sicuramente da quello dell'accoglienza e della salubrità degli spazi, così poco dignitoso".



"Mi aspetto - ha concluso Bianchini - che l'Asl ci dia risposte responsabili e realistiche e che si assuma tutte le responsabilità di questa vergognosa situazione che si trascina inspiegabilmente da anni. Ma mi aspetto anche che questa amministrazione dimostri ai cittadini più interesse e incisività nella questione della nostra sanità, questione che deve ricoprire necessariamente una posizione prioritaria e non di secondo (o terzo) piano come pare avere avuto in questi anni".