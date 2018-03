Castelnuovo



La pasimata d’oro si decide sabato: degustazione gratuita nel Loggiato Porta

mercoledì, 14 marzo 2018, 14:53

Dal mattino fino al tardo pomeriggio, la pasimata sarà regina di Castelnuovo per un giorno. Si terrà questo sabato il concorso “La Pasimata d’Oro della Garfagnana” ideato da Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca. Sono saliti a 19 i produttori iscritti, mentre superano le 20 unità le pasimate di “casalinghe”, e “casalinghi”.



Il dolce pasquale tipico della Garfagnana sarà giudicato da una giuria d’eccezione con la food blogger Annarita Rossi, i ristoratori Giordano Andreucci e Gianna Dini, Alessio Pedri fiduciario della condotta Slow Food, l’esperto enogastronomico Cesare Da Prato a cui si aggiungeranno esperti palati da Castiglione di Garfagnana, che grazie a documenti in cui si parla della pasimata già nel 1600, può essere considerato il paese della pasimata per antonomasia.



La prima edizione del concorso “La Pasimata d’Oro Garfagnina” è suddivisa in due categorie: una per premiare le migliori pasimate artigianali e celebrare l’eccellenza dei forni e delle pasticcerie della zona ed una per eleggere la miglior pasimata tra le “casalinghe” della Garfagnana. Dal mattino, nel Loggiato Porta, si partirà con quelle dei professionisti che potranno essere degustate dai presenti dopo il giudizio della giuria. Ecco i forni e pasticcerie in gara: Marovelli Cakes, la Pasticceria Franco, il Panificio Angela, l’Alimentari da Brunetto, la Pasticceria Pedreschi, La Credenza, L’Aia di Piero, il forno L’arte del Pane e il Panificio Ginestri da Castelnuovo, Il Desco Garfagnino e la Pasticceria Lilli da Pieve Fosciana, la Gelateria La Fenice da Fornaci di Barga, il forno Mai più senza Pane da Camporgiano, il Forno Nutini da Ponte all’Ania, il Panificio Brogi e il Forno della Cla da Gallicano, il Pastificio Marovelli da Piazza al Serchio, L’angolo del pane da Sillicagnana e la Pasticceria Lucchesi da Barga. Queste le caratteristiche fondamentali che saranno valutate: gusto; forma/aspetto; colore; profumo; sofficità/fragranza; taglio; cottura.



Per i privati, la cui gara si svolgerà nel pomeriggio e la consegna deve avvenire entro le ore 14 di sabato 17 marzo. Sarà possibile effettuare la consegna presso la sede dell’Associazione Compriamo a Castelnuovo in via Farini, 2. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Il vincitore della categoria Professionisti riceverà una targa e una serie di bollini adesivi da poter utilizzare sui propri prodotti riportanti la scritta “La Pasimata d’Oro Garfagnina 2018”. Anche il vincitore della categoria Privati sarà premiato con una targa e con un buono acquisto del valore di 100 euro.