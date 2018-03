Castelnuovo



La visita di Aldo Moro in Garfagnana 11 anni prima della strage di via Fani

sabato, 17 marzo 2018, 10:28

di andrea cosimini

Un reperto di storia. Non solo della Garfagnana, ma del nostro paese. Il video della visita dell'allora presidente del consiglio dei ministri Aldo Moro, presidente e fondatore della Democrazia Cristiana, al capoluogo garfagnino, Castelnuovo, di fronte ad una gremita piazza Umberto I assetata di giustizia e di lavoro.



Una visita datata 17 giugno 1967, ovvero, circa 11 anni prima del suo rapimento e della successiva uccisione per mano delle Brigate Rosse. Un video dall'alto valore storico dove, tra gli altri, si può scorgere l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, l'autista della Fiat 130 che, il 16 marzo 1978, all'età di soli 42 anni, perse la vita, assieme ad altri quattro membri della scorta di Moro, nell'agguato di via Mario Fani a Roma per mano dei brigatisti.



Un video riemerso grazie al lavoro di recupero e digitalizzazione di un garfagnino, Aldo Poli, che ha ricevuto questa preziosa pellicola in regalo e che, al tempo della visita di Moro, aveva solo 10 anni. Grazie a lui è possibile oggi rivedere le immagini di quella attesissima visita in Garfagnana da parte di uno dei padri costituenti.



"E' stata una documentarista della Rai - ha spiegato Poli - a chiamarmi per dirmi che nel video era presente anche l'appuntato Ricci. La giornalista era stata infatti contattata dallo stesso figlio dell'appuntato, all'epoca molto piccolo, che nel filmato aveva riconosciuto il padre. Si tratta di un video che ho ricevuto in dono e che ho cercato di recuperare perchè altrimenti sarebbe andato perso".



Assieme ad Aldo Moro, nel video, si riconoscono anche alcune delle personalità politiche più influenti all'epoca in Valle del Serchio: dall'onorevole Loris Biagioni, allora sindaco di Castelnuovo e deputato (membro dell'assemblea costituente), all'onorevole Maria Eletta Martini, deputata lucchese eletta nella circoscrizione di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara, fino all'onorevole Giuseppe Togni, pisano di origine, eletto senatore l'anno successivo, nel 1968, nel collegio di Viareggio che comprendeva Versilia e Garfagnana.



"Nel video - ha proseguito Poli - ho potuto riconoscere anche altre due personalità: da una parte il fotografo Lemmi, della ditta "Lemmi-Valdrighi" che aveva sede di fronte al Loggiato Porta; dall'altra la guardia municipale di Pieve Fosciana, Amelio Salotti, visibile sul finire del filmato con uno stendardo del comune in mano. Si trattava infatti di un evento che interessava, non solo Castelnuovo, ma l'intera Garfagnana".



Due gli spunti si possono ricavare dal video circa il clima che si respirava al tempo in Garfagnana. Ed entrambi sono suscitati dagli striscioni apparsi durante le riprese: il primo, appeso proprio sopra la banca Cassa di Risparmio di Lucca, in piazza Umberto I, recita "La Garfagnana chiede lavoro e giustizia per tutti i suoi figli", il che ci ricorda come l'occupazione, principalmente, fosse il problema più sentito all'epoca; l'altro, appeso in via Fulvio Testi, recitante la scritta "W Aldo Moro", che ci descrive invece il rispetto che, al tempo, si nutriva nei confronti delle istituzioni. Un rispetto che oggi, forse, si è un po' perso.



Video di Aldo Poli









