Castelnuovo



Lutto per la scomparsa del giovane medico Yuri Micchi

martedì, 6 marzo 2018, 10:20

di andrea cosimini

Una morte improvvisa che ha lasciato sotto choc un'intera comunità. Se ne è andato così, all'età di 39 anni, Yuri Micchi, giovane medico di Castelnuovo, conosciuto da tutti nel capoluogo per la sua militanza politica tra le file del Partito Democratico e per la sua profonda passione per la musica e lo sport.



Micchi era un'attivista del Pd, ex segretario comunale del partito, candidato alle elezioni amministrative del 2009 nella lista dell'ex sindaco Sauro Bonaldi. Era appassionato di sport, di calcio in particolare, e seguiva ormai da alcuni anni la prima squadra del Castelnuovo in panchina in qualità di medico sociale. Laureato in medicina, sostituiva i medici di famiglia e aveva un suo studio che aveva da poco aperto. Al pallone, affiancava la passione per la musica. Cantava e suonava in un gruppo chiamato "Risonanza Magnetica".



La sua scomparsa lascia nel dolore la famiglia, il padre Gino e la madre Stefania, la compagna, Carolina, gli amici, e tutti coloro che lo conoscevano da vicino.



Al dolore di amici e familiari si aggiunge la commozione sentita di Confcommercio. Micchi svolgeva corsi di formazione di primo soccorso con So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa dell'associazione, ed era un docente molto stimato all'interno di Confcommercio.



Anche dal mondo del Cefa Basket arriva la vicinanza alla famiglia di Yuri e alla compagna Carolina. Micchi, amante dello sport, è stato infatti vicino anche alla società giallo-nera come medico sportivo nel corso del campionato di serie B femminile della stagione 2011/2012.