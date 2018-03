Michele Placido e Anna Bonaiuto al Teatro Alfieri

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 8 marzo 2018, 18:53

“Vorrei che fossi qui”: con la celeberrima e struggente canzone dei Pink Floyd, un Duomo stracolmo di persone ha salutato Yuri Micchi, il medico 39enne di Castelnuovo scomparso martedì scorso. Un dolore grande, a stento contenuto negli occhi umidi di tutti i presenti, ha lasciato spazio, al termine della santa...

giovedì, 8 marzo 2018, 16:28

Buona partecipazione dei cittadini di Lucca e Valle del Serchio alle iniziative organizzate oggi dall'Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della giornata mondiale del rene, che quest'anno era dedicata alla salute della donna. A cura della struttura di Nefrologia insieme alla Croce Rossa Italiana (ed alla locale Misericordia per Castelnuovo Garfagnana)

giovedì, 8 marzo 2018, 16:19

Nella giornata dell'8 marzo personale sanitario dell'Azienda USL Toscana nord ovest ed in particolare del percorso Codice Rosa è stato presente in tre piazze dell'ambito territoriale di Lucca per fornire informazioni e consegnare rose gialle ed opuscoli informativi sul percorso del Codice Rosa per le vittime di violenza

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:38

Quale sarà la Pasimata d’Oro della Garfagnana? Son ben 17 i produttori iscritti al concorso lanciato da Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca e tanti anche i privati che si stanno ancora iscrivendo per partecipare alla gara in programma il prossimo 17 marzo a...

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:45

Terzo appuntamento in programma per “Effetto Cinema 2018”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con la sala Eden di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del “Progetto Radici” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

martedì, 6 marzo 2018, 11:39

Giovedì 8 marzo, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, alle 21:30, la storica Compagnia Teatrale "Papalagi" presenterà la sua nuova creazione teatrale, "Forte come un giunco - abbiamo tutte la stessa storia",per la regia di Satyamo Hernandez