Castelnuovo



Nari: "Vittoria straordinaria del M5S, l'alta affluenza ci ha favoriti"

lunedì, 5 marzo 2018, 13:11

di andrea cosimini

Sono i veri vincitori, assieme alla Lega, di queste elezioni politiche. A favorirli, sicuramente, l'alta affluenza alle urne, che è stata indicativa della volontà di cambiamento da parte degli elettori, ma anche una certa coerenza dimostrata nel voler correre da soli fino in fondo in questa tornata elettorale.



Con oltre il 32 per cento dei voti i grillini si sono conquistati la palma di partito più eletto dello Stivale: un risultato nazionale davvero sorprendente che si è declinato anche a livello locale. I due candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato infatti hanno ben figurato alle urne, con la candidata Sara Paglini arrivata seconda al Senato (superando addirittura il senatore Pd Andrea Marcucci) e con l'altro candidato, Piero Landi, che, nonostante fosse stato cacciato dal movimento solo pochi giorni prima delle elezioni per aver mentito circa la sua appartenenza alla massoneria, è comunque apparso sulle schede elettorali come capolista risultando il terzo più votato alla Camera subito dopo un altro "big" del Pd come Stefano Baccelli.



"Si tratta di una vittoria straordinaria - commenta soddisfatto Loris Nari, referente degli attivisti del M5S di Castelnuovo, nonché ex candidato sindaco nel capoluogo -. Il Movimento 5 Stelle rappresenta un pilastro importante al quale gli altri partiti dovranno per forza riferirsi. Abbiamo il coltello dalla parte del manico ora. Sempre sperando che il presidente Mattarella dia l'incarico a Di Maio di formare il governo in quanto rappresentante della prima forza politica del paese".



"La "coerenza" è un valore fondamentale per noi - spiega Nari -. La stessa che si era persa nella politica almeno fino al 2013. Invece questa rappresenta un po' il nostro portabandiera che ci porterà a presentarci in parlamento con un programma per chiedere alle altre forze chi converge sui nostri punti. L'obiettivo è quello di creare un governo che metta prima di tutto l'interesse degli italiani al centro. Se ci sarà la possibilità di convergere su alcuni punti, che sia con la Lega o con altri partiti, bene. Di sicuro però non ci presteremo ad uno scambio di poltrone".



Nari ha poi commentato l'alta affluenza al voto. Un'affluenza che sicuramente ha favorito il suo movimento ma che, allo stesso tempo, ha creato numerosi disagi ai seggi per l'introduzione dei tagliandi anti-frode sulle schede elettorali che ha congestionato, in molti casi, l'attività stessa degli scrutinatori.



"L'affluenza alta - commenta Nari - è stata sicuramente positiva per il nostro movimento. C'è da dire però che molta gente non ha potuto votare per via delle file enormi createsi soprattutto nelle ore di punta a causa dell'allungamento delle procedure burocratiche a causa dei bollettini anti-frode. Alle 23 non tutti sono riusciti a recarsi alle urne. Credo invece che sarebbe stato opportuno spalmare le elezioni in due giorni".



Nari ha infine parlato del risultato strettamente locale e della possibile "alleanza" con la Lega a livello nazionale. "Ho sentito da poco Sara Paglini - afferma - e mi sono congratulato con lei per il risultato raggiunto. E' riuscita infatti ad arrivare seconda all'uninominale e, con il proporzionale, mi auguro proprio che riesca ad entrare in Senato. Marcucci invece è riuscito a rientrare in parlamento tramite il proporzionale, ma con un ruolo sicuramente più ridimensionato. La Lega, infine, ha ottenuto un buon risultato perchè ha parlato alla pancia della gente. Esistono dei punti in comune sui quali possiamo convergere, come l'abolizione sello studio di settore o la revisione della legge Fornero, però sull'immigrazione non ci sono punti di contatto".