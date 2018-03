Neve, scuole chiuse anche a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 1 marzo 2018, 16:21

Brutto episodio accaduto ieri a Castelnuovo. Un ragazzo, di ritorno da scuola con il treno, non ha trovato più la propria ape cross che aveva accuratamente parcheggiato nei pressi della stazione. Gli amici dichiarano di averla vista passare davanti alle scuole, i genitori intanto hanno sporto denuncia verso ignoti

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:02

Giovedì 8 marzo 2018 è in programma la Giornata Mondiale del Rene dedicata alla prevenzione ed alla cura delle malattie renali croniche, indetta dalla National Kidney Foundation (NKF) a cui aderisce la Fondazione Italiana del Rene (FIR), in collaborazione a livello mondiale con la Croce Rossa ma eccezionalmente a Castelnuovo...

martedì, 27 febbraio 2018, 22:17

È quanto emerso nel corso del consiglio comunale del 26 febbraio, durante il quale l’assessore al bilancio, avvocato Ilaria Pellegrini, nel portare in approvazione il nuovo piano economico finanziario della TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2018 e le relative tariffe, ha espresso viva soddisfazione per il risultato raggiunto

martedì, 27 febbraio 2018, 17:42

Ancora disagi per i pendolari e gli studenti. Stamattina un altro autobus Ctt Nord, il k5096, si è improvvisamente spento a Lucca, all'altezza di viale Castracani, mentre doveva raggiungere il capoluogo garfagnino. Il pullman si è bloccato in mezzo alla strada recando ulteriori disagi agli altri autobus e agli stessi...

martedì, 27 febbraio 2018, 14:37

Secondo appuntamento in programma per “Effetto Cinema 2018”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con la sala Eden di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del “Progetto Radici” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

martedì, 27 febbraio 2018, 13:22

Sabato 3 Marzo dalle 22:00 al Grind House Music Pub di Castelnuovo di Garfagnana il concerto dei Fuochi di Paglia, la band che amalgama con gusto ska, jazz, folk e cantautorato. I Fuochi di Paglia tornano in tour con una serie di nuovi concerti ("Ristorantino Tour") e si esibiranno per la prima volta a Castelnuovo per riscaldare l'atmosfera e il...