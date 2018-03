Castelnuovo



Parcheggi selvaggi vicino al teatro, protestano i cittadini: "Ma i vigili che fanno?"

lunedì, 19 marzo 2018, 18:02

Ancora proteste da parte degli abitanti del capoluogo per la sosta selvaggia lungo via Roma, nei pressi del distributore Ip, dovuta principalmente all'assenza di parcheggi nelle immediate vicinanze del Teatro Alfieri.



Un cittadino ha denunciato con queste immagini l'ultimo disagio vissuto in occasione di uno spettacolo teatrale: "Una vergogna - ha dichiarato -. La mattina i vigili fanno le multe, mentre la sera, per gli spettacoli teatrali, è permesso tutto. Anche ostruire i passi carrabili e chiudere una parte della carreggiata".



Si tratta in realtà di un problema annoso. Solo di recente, in occasione di un comizio elettorale al Teatro Alfieri, il rione di Santa Lucia era diventato una sorta di "parcheggiopoli" improvvisata, con auto posteggiate in ogni angolo della strada e persino all'interno dell'area del distributore, con conseguente disagio per gli automobilisti visto che il servizio self-service è attivo 24 ore su 24.



Tutto questo nonostante poco distante dal teatro, in piazzale del Genio, esista un parcheggio gratuito ed un altro, altrettanto numeroso, sia disponibile nella direzione opposta, nei pressi della stazione. Evidentemente però la pigrizia di fare qualche passo in più prevale spesso e volentieri sugli automobilisti. Ma i vigili, a questo punto, non dovrebbero intervenire?