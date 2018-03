Castelnuovo



Piero Landi incontra i sostenitori dopo il voto: "Non sono mai stato "cacciato" dal M5S"

sabato, 31 marzo 2018, 21:03

di andrea cosimini

Glielo doveva. Un incontro di ringraziamento, a titolo del tutto personale, per lo straordinario risultato elettorale raggiunto sul territorio, ma anche di spiegazione, dopo una campagna elettorale difficile che lo ha visto, suo malgrado, al centro delle cronache locali e nazionali.

Piero Landi, candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale della Camera alle ultime elezioni politiche, ha voluto radunare i suoi sostenitori nella sala convegni di Creo - Co-working a Castelnuovo, proprio nel giorno della vigilia di Pasqua, per analizzare i dati del voto del 4 marzo in Garfagnana ma, soprattutto, per chiarire una volta per tutte i retroscena che hanno portato alla sua sospensione dal movimento dopo l'avvenuta scoperta, in piena campagna elettorale, di una sua precedente appartenenza ad una loggia massonica (cosa questa contraria al codice etico dei grillini).

Landi è rimasto confortato dal calore e dall'affetto dimostrato dai suoi sostenitori, che non lo hanno mai abbandonato nonostante tutte le vicissitudini, ed ha riscosso anche una trasversale solidarietà da parte di elettori ed esponenti politici non appartenenti al Movimento 5 Stelle che hanno incoraggiato l'ex candidato grillino a proseguire il suo percorso politico sul territorio.

Prima di iniziare, l'imprenditore garfagnino ha voluto chiarire la sua attuale posizione all'interno del Movimento 5 Stelle rigettando alcuni termini usati sulla stampa dagli stessi esponenti del movimento perché ritenuti denigratori nei suoi confronti e in quelli dei suoi sostenitori.

"E' stata una campagna elettorale difficile - ha esordito Landi - non solo per me, ma in generale. Ho sentito dolore, non tanto per la mia persona, ma soprattutto per tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna e che oggi sono qui presenti. Per me è stato difficile accettare una mancanza di rispetto da parte di persone che, in qualche modo, rappresentano oggi la volontà di questo paese. Nei miei confronti sono state spese parole denigratorie. Ho sentito dire che sono stato "cacciato": le mosche, gli insetti si cacciano, non gli esseri umani. Oppure che sono stato "buttato fuori": quando andavo in discoteca da giovane forse. In realtà non sono mai stato "cacciato" o "buttato fuori" da nessuna parte. Sono sempre stato un tipo inclusivo e mai divisivo. Sentire che queste parole possono aver offeso le persone che mi hanno sostenuto, questo mi ha dato tanto fastidio".

Landi è quindi passato all'analisi del voto politico in Valle del Serchio. Voto che ha visto il Movimento 5 Stelle ottenere un incremento rispetto alle elezioni del 2013 risultando la lista di maggioranza in molti comuni della Garfagnana e Mediavalle.

"Il 4 marzo - ha affermato Landi - abbiamo compiuto un miracolo elettorale. Se ripenso che il 15 febbraio sono stato disegnato quasi come un "mostro" su tutti i giornali nazionali, essere riusciti ad ottenere il maggior numero di consensi all'uninominale alla Camera nel collegio di Lucca è la dimostrazione di questo miracolo. A Camporgiano, nel mio comune, abbiamo ottenuto un voto in più che è risultato decisivo. A San Romano, invece, abbiamo registrato il maggior incremento (36 voti in più). Nel 2018, in Garfagnana, il consenso del M5S è cresciuto. Su 26 totali, il Movimento ha ottenuto la maggioranza assoluta in 11 comuni, il Pd in 10 e la Lega in 5. In tutto abbiamo ottenuto 42 mila 846 preferenze. Voti, questi, che non sono andati a Piero Landi, ma al M5S. Anche perché non ho mai chiesto il voto a livello personale, ma sempre per il movimento".

Una volta analizzato il voto, Landi ha letto davanti a tutti il contenuto del procedimento disciplinare, emesso dal movimento nei suoi confronti, con allegate le rispettive motivazioni. Da quanto emerso dai documenti, si è capito come in realtà Landi non sia mai stato effettivamente né "cacciato" né tantomeno "allontanato" dal movimento quanto piuttosto "sospeso" in via cautelare in attesa della presentazione delle sue memorie di fronte al collegio dei probiviri. L'ex candidato grillino ha anche chiarito come la sua uscita dalla loggia massonica risalisse a ben prima della sua candidatura e come la stessa non sia avvenuta per personale iniziativa ma perché cooptato unilateralmente da Alfonso Bonafede.

In ultima analisi, Landi ha parlato del suo futuro politico: "Per quanto mi riguarda - ha detto - reputo con oggi concluso un percorso. La mia candidatura infatti non ha portato all'elezione alla Camera. Rimane però aperta la possibilità di proseguire un percorso politico sul territorio. Attualmente sono sospeso dal movimento e non penso che potrò in futuro rappresentare una candidatura diretta del M5S. Continuo però a credere fortemente nei valori del 5Stelle e se avrò la possibilità di essere reintegrato sarò felice. Ma se non lo sarò, farò considerazioni diverse".

L'incontro si è concluso con uno spazio riservato agli interventi del pubblico in cui si è parlato prevalentemente dell'appartenenza alla massoneria, che in Italia non costituisce reato, e del mancato sostegno degli attivisti locali alla candidatura di Landi durante l'ultima campagna elettorale. Tra gli intervenuti anche Luigi Favari, ex presidente del Gal Garfagnana, amico di Landi ma sostenitore di LeU alle ultime elezioni politiche. Buffet in chiusura messo a disposizione dal ristorante e pizzeria "La Rocca" di Castelnuovo.