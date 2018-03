Castelnuovo



Privatassistenza: un nuovo centro di aiuto per tutti inaugurato a Castelnuovo

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:46

di loreno bertolacci

Il nuovo centro Privatassistenza inaugurato domenica 25 marzo a Castelnuovo di Garfagnana, nel centro della cittadina proprio in piazza Umberto I, è un segnale di ripresa ed in controtendenza alle chiusure di negozi ed esercizi commerciali della zona. Un evento importante anche a detta del vicesindaco del comune, Patricia Tolaini, che ha partecipato al consueto taglio del nastro.



Ma le considerazioni su questa nuova attività, proprio per la sua natura speciale, non possono finire qui. Infatti, l’apertura di tale attività riveste un’importanza sociale, un aiuto a tutta la collettività ed una crescita per la stessa trattandosi di un punto di riferimento per i bisogni socio assistenziali a singoli o famiglie.



L’attività offrirà un servizio personalizzato e strutturato sulla persona o sulla famiglia, di volta in volta adeguato quindi alle esigenze ed alle problematiche che si presenteranno. In una realtà, quella della Garfagnana, dove tale necessità è sempre più sentita, con una popolazione che sta invecchiando e dove i giovani sono sempre più presi dal lavoro, quando c’è, ed il tempo da dedicare agli anziani è sempre minore.



Le prestazioni offerte spaziano dall’assistenza domiciliare diurna e notturna all’assistenza nei luoghi di ricovero o di degenza diurna e/o notturna. Tutto questo è stato possibile grazie all’attenta analisi di un giovane imprenditore che ha lavorato in Italia ed all’estero nel settore sanitario.



“Le crescenti richieste di assistenza provenienti dal distretto della Garfagnana e del Capannorese, hanno delineato un’effettiva necessità di aprire una nuova sede nella zona” ha commentato il responsabile del centro, Daniele Lunardi, capannorese che non ci ha pensato due volte ad aprire proprio nel territorio della Garfagnana la sua attività. Territorio e persone alle quali è particolarmente legato, come ha più volte ribadito nel discorso inaugurativo.



Il nuovo centro sarà a disposizione e si occuperà dei cittadini bisognosi di una vasta area e più precisamente del comuni di Altopascio - Bagni di Lucca - Barga - Camporgiano - Capannori - Careggine - Castelnuovo di Garfagnana - Castiglione di Garfagnana - Coreglia Antelminelli - Fosciandora - Minucciano - Molazzana - Montecarlo - Piazza al Serchio - Pieve Fosciana - Porcari - San Romano in Garfagnana - Sillano Giuncugnano - Vagli Sotto - Villa Basilica - Villa Collemandina.



Come sottolineato dal responsabile Daniele Lunardi, l’attività svolta non intende sostituirsi a quella socio-sanitaria pubblica, ma al contrario intende coadiuvare la stessa integrandola in quelle fasi dove non vi è sufficiente copertura da parte delle strutture pubbliche. Sarà quindi facilmente possibile richiedere servizi di accompagnamento a persone anziane e/o disabili ed ai bambini o interventi domiciliari per l’igiene personale oltre che servizi socio assistenziali personalizzati, occasionali o continuativi per l’assistenza a malati, anziani, disabili e bambini e l’erogazione di prestazioni fisioterapiche o infermieristiche. Un modo anche per creare nuova occupazione sul territorio per giovani e meno giovani che intenderanno intraprendere questa attività, collaborando con questa nuova struttura. E per chi non potrà permettersi tale servizio Privatassistenza si occupa pure di una raccolta di fondi con donazioni volontarie che consentiranno anche alle persone in difficoltà di fruire dell’assistenza senza alcun costo.



La fredda giornata di domenica ha visto la partecipazione di tanti invitati e passanti che hanno espresso apprezzamento per la nuova iniziativa che coglie tutti piacevolmente di sorpresa, trattandosi di un’attività “socialmente utile” alla quale prima o dopo quasi tutte le famiglie dovranno ricorrere. Dopo la presentazione un piacevole momento conviviale con specialità culinarie servite dentro e fuori dei nuovi locali. In Italia ad oggi ci sono più di 200 centri Privatassistenza dislocati su tutto il territorio e Castelnuovo di Garfagnana ne può vantare uno.



Il centro è aperto 24 ore per 365 giorni all’anno. Può essere contattato per maggiori informazioni al numero telefonico 0583/639556 oppure visitate il sito www.privatassistenza.it