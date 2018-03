Castelnuovo



Progetto Donna presenta Stefania Adami, fotografa per passione

venerdì, 16 marzo 2018, 10:48

Sabato 17 marzo l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta Stefania Adami, fotografa per passione.

“La fotografia è il mio modo di esprimere un'opinione, un punto di vista. Non fotografo per soddisfare esigenze estetiche ma per raccontare storie e pensieri”, questo dice della sua arte Stefania, di professione bancaria, per passione fotografa: designata Autrice dell'Anno 2018 dalla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, il più alto riconoscimento per chi pratica la fotografia non professionistica.

Autodidatta, da quando il padre a 11 anni le regalò la sua prima macchina fotografica si dedica con naturale inclinazione e spiccata passione alla fotografia di reportage, trovando nel portfolio il mezzo più idoneo per esprimersi artisticamente. Nel ‘95 si associa al Fotocine Garfagnana e inizia a partecipare con successo immediato a concorsi fotografici nazionali dove, in soli 8 anni, si aggiudica circa 50 premi tanto da essere insignita nel 2003 del titolo di AFI - Artista della Fotografia Italiana.

Ha realizzato le opere più premiate in Iran, in Senegal, a Cuba, in Sardegna e in Garfagnana. Numerose sia le mostre personali e collettive, dal Veneto alla Sicilia sia, le pubblicazioni su libri fotografici e riviste di settore quali Fotoit, Fotografare, Photo, cataloghi Canon, nonché partecipazioni a manifestazioni nazionali, convegni, tavole rotonde, giurie, serate a invito. Nel 2015 viene inserita dalla FIAF fra i dieci fotografi nazionali “Testimonial Samsung” prescelti nella realizzazione del progetto “Tanti per Tutti” dedicato al mondo del Volontariato Italiano. Nel 2016 riceve dalla FIAF l'onorificenza di IFI - Insigne Fotografo Italiano - prima donna a ricevere questo importante riconoscimento - concessa a chi ha dimostrato con la propria produzione fotografica una notevole personalità sotto il profilo delle capacità documentarie, narrative e/o creative.

L’obiettivo del progetto "Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è quello di risaltare le mille risorse, la creatività, la genialità femminile, attraverso presentazioni, incontri, eventi, spettacoli con donne che sono riuscite a realizzare la propria passione anche in ambiti diversi dal proprio lavoro o che ne hanno fatto una professione, donne che hanno saputo affrontare e superare ostacoli, donne che si sono realizzate pienamente aiutando gli altri.

Il progetto è patrocinato da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana e dalla Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana.