Progetto “UnIti per il Motosport” all’Itt Vecchiacchi

martedì, 20 marzo 2018, 15:49

E' stata avviata dall'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana con quattro operatori del servizio civile nazionale la verifica su tutto il territorio comunale dello stradario e dei numeri civici

lunedì, 19 marzo 2018, 18:02

Ancora proteste da parte degli abitanti del capoluogo per la sosta selvaggia lungo via Roma, nei pressi del distributore Ip, dovuta principalmente all'assenza di parcheggi nelle immediate vicinanze del Teatro Alfieri

lunedì, 19 marzo 2018, 14:03

E’ stata una prima edizione subito da record per il concorso “La Pasimata d’Oro della Garfagnana” ideato da Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca ed il patrocinio del comune di Castelnuovo.

sabato, 17 marzo 2018, 10:28

Ieri, 16 marzo 2018, è stato il quarantesimo anniversario della strage di via Fani dove persero la vita i componenti della scorta di Aldo Moro per mano dei brigatisti. Un video della visita in Garfagnana dell'allora presidente del consiglio della Dc, accompagnato dall'autista che perse la vita nella strage, ci...

venerdì, 16 marzo 2018, 16:12

Volge al termine la stagione di prosa del teatro Alfieri: a chiudere una serie di spettacoli di grande successo arriva Faber in fabula. Grande l’attesa, con una prevendita che sta toccando cifre record per questo straordinario viaggio sulle tracce di Fabrizio De André

venerdì, 16 marzo 2018, 10:48

Stefania, di professione bancaria, per passione fotografa: designata Autrice dell'Anno 2018 dalla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, il più alto riconoscimento per chi pratica la fotografia non professionistica