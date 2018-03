Castelnuovo



Tubature rotte: bar allagato alla stazione di Castelnuovo

mercoledì, 14 marzo 2018, 17:22

di simone pierotti

Il gelo, unito probabilmente a strutture vetuste, ha trasformato gli ultimi giorni della scorsa settimana, per i gestori del bar della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana, un’odissea. Mercoledì scorso, poche ore prima che cadesse la neve, alcune tubature poste al piano superiore dell’edificio si sono rotte allagando il pavimento e, dal soffitto, l’acqua ha invaso i locali sottostanti, che appunto ospitano il bar della stazione. I gestori dell’attività sono intervenuti immediatamente per mettere al riparo arredamenti, le attrezzature da lavoro, cibo e bevande. Hanno dovuto staccare l’energia elettrica per evitare il rischio di corti circuito all’impianto. Ovviamente il bar è dovuto restare chiuso.

L’attività commerciale è ospitata all’interno dei locali della stazione ferroviaria, di proprietà di R.F.I.. Il bar funziona inoltre da fondamentale punto di riferimento per i tanti pendolari e viaggiatori che tutti i giorni utilizzano il treno da e per Castelnuovo: è, in pratica, il biglietto da visita per i tanti turisti e lavoratori che arrivano nel capoluogo della Garfagnana, è fondamentale per i pendolari, lavoratori, studenti per acquistare l’abbonamento o il biglietto. Inevitabile dire il disagio che comporta la chiusura di un’attività del genere. Infatti il problema si è rivelato decisamente serio: i titolari si sono messi in contatto con i responsabili della struttura ma da quel momento è iniziato un rimpallo di telefonate infinito e che non ha portato a soluzioni. R.F.I., Ferrovie, Enel, Gaia, chi più ne ha, più ne metta … fino ad un idraulico locale che prontamente è intervenuto. Il bar è rimasto chiuso altri due giorni e mezzo, riaprendo solo il sabato nel tardo pomeriggio. Una chiusura che ha comportato un ovvio danno economico all’attività, in due giorni di inizio mese, nei quali i viaggiatori avevano necessità di acquistare i nuovi abbonamenti o biglietti per il treno.

Il problema, al momento, sembra essere stato risolto ma solo perché i gestori del bar si sono rimboccati le maniche (e il portafogli!). Intanto continuano a non funzionare i servizi igienici della stazione ferroviaria, altro servizio pubblico che diventa un disagio.