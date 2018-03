Castelnuovo



Volontari sotto le logge contro la sclerosi multipla

sabato, 3 marzo 2018, 11:07

di andrea cosimini

Nonostante il freddo, i volontari della sezione castelnuovese dell'associazione nazionale carabinieri sono presenti da stamattina con un banchetto sotto il Loggiato Porta a Castelnuovo di Garfagnana per raccogliere fondi contro la sclerosi multipla in collaborazione con l'Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus).



I volontari saranno presenti nella giornata di oggi, fino alle 17.30, e nella giornata di domani, fino alle 13. Presso il banchetto è possibile acquistare una gardenia o un'ortensia, al costo di 15 euro, due fiori che rappresentano il doppio impegno di Aism al fianco delle persone con sclerosi multipla: la ricerca e l’assistenza. Un gesto simbolico per sottolineare lo stretto legame tra le donne e la malattia, perché le donne sono colpite il doppio degli uomini.



"Gardensia" è il nome che Aism ha scelto per la sua campagna che andrà in scena in 5 mila piazze italiane nei giorni 3, 4 e 8 marzo con lo slogan "Con un fiore, oppure due, ferma la sclerosi multipla". Attraverso l'acquisto di gardenie e ortensie sarà possibile compiere un gesto importante a sostegno della ricerca scientifica effettuando una donazione in sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla.