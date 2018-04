Castelnuovo



A Castelnuovo la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro si apre alle scuole e lancia un concorso

martedì, 24 aprile 2018, 11:22

“Una tematica che purtroppo conosciamo solo atrraverso la drammatica attualità della cronaca e che chiede di far crescere una consapevolezza nuova a partire dalle giovani generazioni entrando sempre di più nella scuola” con queste parole il Provveditore di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi durante la scorsa edizione di Lucca Comics and Games ha aperto la presentazione del volume L'Ispettore felicino. Storie a colori di sicurezza sul lavoro, scritto da Pasquale Sgro, illustrato dal fumettista Riccardo Pieruccini ed edito da Pacini Fazzi. E oggi, proprio in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Sicurezza sul lavoro (che si celebra il 28 aprile), questo tema, attraverso le 50 storie a colori dell'Ispettore Felicino, incontra il mondo della scuola. La mattina di venerdì 27 aprile, nella sede del Cinema Eden a Castelnuovo di Garfagnana alcune classi parteciperanno all'incontro con autore e disegnatore per confrontarsi sulle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro. Una iniziativa che è il frutto della volontà congiunta del Club Unesco di Lucca, del Provveditorato agli Studi di Lucca e Massa Carrara, del Comune di Castelnuovo e dell'Azienda Idrotherm 2000 che hanno individuato nel volume uno stimolo alla riflessione su queste tematiche.

Incentivati dalla lettura delle storie contenute nel libro, che Idrotherm 2000 ha fatto pervenire alle scuole, gli studenti sono stati chiamati a rielaborarne il messaggio partecipando ad un Concorso a tema promosso dalla stessa Azienda attraverso la produzione di un elaborato di classe (articolo; spot; manifesto). Una giuria di giornalisti di tutte le redazioni locali (La Nazione; Il Tirreno; Lucca in diretta; Noi Tv; lagazzettadilucca; loschermo.it) insieme agli esponenti degli Enti promotori selezionerà il lavoro ritenuto migliore. A chiusura della manifestazione (alla quale parteciperanno oltre ai rappresentanti del Comune di Castelnuovo, il Provveditore Donatella Buonriposi e la Direttrice del Club Unesco Lucca Annateresa Rondinella) si terrà la premiazione. “Crediamo che sia importante coinvolgere i giovani, e soprattutto, gli studenti, partendo proprio da quelli che hanno intrapreso un percorso di studi tecnici, al confronto con queste tematiche” afferma Raffaella Sartini della Idrotherm 2000. “Le aziende investono molto in sicurezza, ma è necessario che si radichi una cultura diffusa che giunga a far parte del bagaglio di tutti. Ci auguriamo che anche iniziative come questa possano far sì che la cultura della sicurezza si sviluppi orizzontalmente con positiva responsabilità, divenendo parte integrante e sostanziale del nostro DNA di cittadini di una Repubblica fondata sul lavoro”.