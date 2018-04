Castelnuovo



A Castelnuovo verrà realizzato il sovrappasso ferroviario

giovedì, 19 aprile 2018, 14:57

di simone pierotti

Due finanziamenti ministeriali per il valore complessivo di oltre 4 milioni di euro sono stati assegnati al comune di Castelnuovo di Garfagnana per la realizzazione di un nuovo sovrappasso nei pressi della stazione ferroviaria di Castelnuovo. I contributi, entrambi erogati dal Ministero dell'Interno in associazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono così ripartiti: 3.690.813 euro per la messa in sicurezza della viabilità a seguito della rimozione del passaggio a livello in zona stazione e relativa realizzazione di un sovrappasso e 492.720 euro per la bonifica di un movimento franoso in località Le Coste. Questo finanziamento si va ad aggiungere ai 4.500.000 di euro stanziati da Ferrovie dello Stato e dalla Regione Toscana per la realizzazione del nuovo Scalo Merci della stazione di Castelnuovo. Un ammontare complessivo di oltre 9 milioni di euro che rappresenta una condizione concreta di ripartenza per l'economia del comune e dell'intera valle.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi, assieme alla vice sindaco Patricia Tolaini, l’assessore Ilaria Pellegrini e il tecnico comunale Vincenzo Suffredini, ha dato la notizia con una conferenza stampa sul luogo ove sorgerà il nuovo sovrappasso. E’ intervenuta anche Raffaella Mariani che, con il suo impegno parlamentare, ha contribuito all’ottenimento di questo importante contributo.

“Si tratta di un intervento importante su un’area strategica – ha commentato il primo cittadino - queste risorse sono il punto dal quale ripartire per collocare Castelnuovo tra i protagonisti dell'economia provinciale e regionale". Tagliasacchi poi ha aggiunto: "è un giorno importante per Castelnuovo e proprio oggi è fondamentale ricordare che i risultati si ottengono con il lavoro di molti. Il mio ringraziamento va a tutti coloro, negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, che hanno contribuito al raggiungimento di questo straordinario obiettivo. Un ringraziamento particolare va al senatore Andrea Marcucci, a Raffaella Mariani e a Riccardo Nencini che hanno dato un impulso determinante alla composizione della squadra di lavoro."

Raffaella Mariani: “Ci sono stati forti investimenti sulla ferrovia Lucca – Aulla che altrimenti sarebbe andata a sparire. E’ stata adeguata al trasporto merci, diventando un elemento di garanzia per mantenere aziende importanti sul territorio. Oggi reperiamo gli ultimi finanziamenti per realizzare le opere accessorie. Entro la fine dell’anno i comuni potranno accedere a nuovi contributi ministeriali, un’altra occasione importante”. Tra 8 mesi la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei lavori e per la progettazione dell'area, poi l'inizio dei lavori.