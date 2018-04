Castelnuovo



Al via la mostra fotografica “Plurale, singolare” del Circolo Fotocine Garfagnana

mercoledì, 11 aprile 2018, 08:44

di simone pierotti

Le foto dei soci del Circolo Fotocine Garfagnana, benemerito sodalizio culturale di Castelnuovo, ancora una volta protagoniste in questo mese di aprile. Sarà inaugurata venerdì 13 alle 18 a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini in Piazzetta Ariosto, la mostra “Plurale,Singolare”, ormai classico appuntamento espositivo primaverile del Circolo Fotocine Garfagnana.

Si tratta di un insieme di lavori di singoli autori che danno vita ad una mostra varia, che proprio nella molteplicità dei temi trattati e nelle modalità di presentazione, trova il suo maggiore interesse. Sono ben 11 gli autori che espongono i propri progetti fotografici: Stefania Adami - autore FIAF 2018 - “Punti di v'Instagram”, Samuele Bianchi “Belvedere”, Valeria Coli “Impressioni saline”, Iris Gonelli “The view from the shard”, Pietro Guidugli “Michela”, Simone Letari “Lanzarote”, Simona Lunatici “Rifratta”, Gigi Lusini “Ex Manicomio di Volterra”, Maria Magagnini “Una giornata al mare (tanto per non morire)”, Daniela Marchi e Marco Venturi “Fuori Stagione”, Luca Salotti “Guilin”.

Sarà esposto e presentato anche il Cofanetto 2018 contenente 16 foto di autori diversi, con la presentazione affidata alla solida intelligenza della penna di Gigi Lusini. Una prova di vitalità testimoniata anche dalla qualità delle immagini. Il “Cofanetto” vede la nascita nel 2003: una essenziale confezione di cartone che raccoglie una serie di stampe di soci del circolo, elegantemente montate su pass-partout scavato, con indicazioni di autore e titolo, destinato agli ospiti e premio per il portfolio dell’Ariosto e come tale destinato in tutta Italia. Ogni edizione è arricchita dall’introduzione che Gigi Lusini interpreta da par suo, fino a farla diventare nel tempo una piccola storia della fotografia e del circolo, in una fase di continue e profonde trasformazioni tecnologiche e sociali.

Nell’ambito della manifestazione, martedì 17 aprile alle 21,15 si svolgerà l’atteso importante incontro con Orietta Bay, genovese con un solido curriculum nell’ambito fotografico, che tratterà di “Vedere, Scrivere, Leggere – tre verbi della fotografia”. Un modo di confrontarsi con il linguaggio della fotografia, che tutti ci tocca quando abbiamo a che fare con le immagini. L’ingresso alla manifestazione è libero.

La mostra, cui hanno contribuito alcuni sponsor commerciali, resterà aperta fino a domenica 22 aprile a rappresentare una alternativa per i tanti visitatori che saranno a Castelnuovo in concomitanza delle iniziative in calendario.

“Plurale, Singolare” è parte del progetto Garfagnana Fotografia, che si svolge con varie iniziative nel corso dell’anno e che avrà il suo culmine a inizio Agosto quando Castelnuovo diverrà la capitale italiana della fotografia amatoriale con tante mostre, il premio Rodolfo Pucci, il premio Fosco Maraini e il Portfolio dell’Ariosto, che dal 2004 fa parte di “Portfolio Italia”, manifestazione, unica nel suo genere, cui accedono i vincitori di nove manifestazioni dislocate da nord a sud della Penisola (Cortona, Rosignano Marittimo, Taranto, Sestri Levante, Castelnuovo di Garfagnana, Corigliano Calabro, Savignano sul Rubicone, Bibbiena, Torino) e che assegna il premio Hasselblad offrendo grande visibilità ai vincitori, possibilità espositive e pubblicazione sulle riviste Fotoit e Riflessioni.