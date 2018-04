Castelnuovo



All'interno di "Selvaggia" si celebra il Pasta Madre Day

venerdì, 13 aprile 2018, 10:37

Domenica sarà il Pasta Madre Day, la giornata nazionale dedicata al Lievito Madre con eventi di spaccio e informazione in tutta Italia.

Nato nel 2010 da un'idea di Riccardo Astolfi è da tre anni anni coordinato dal Gruppo La Pasta Madre che, con l'attivissimo Gruppo Facebook (oltre 40mila iscritti) e l'omonimo blog https://blog.gruppolapastamadre.it è il punto di riferimento principale per chi si accinge a muovere i primi passi nel mondo della panificazione naturale o cerca stimoli e confronto con altri appassionati.

Lo scopo del Pasta Madre Day è quello di diffondere l'utilizzo della Pasta e riscoprire antichi sapori che sanno di buono e danno vantaggi in termini di leggerezza e digeribilità.

Tutti gli eventi sono registrati sulla mappa del sito apposito http://www.pastamadreday.it.

Ogni Pm Zone sarà un punto di aggregazione, condivisione e lievitazione, una work zone dove trovare informazioni sul lievito madre, consigli sul suo uso e mantenimento e spacci gratuiti di lievito.

Tre gli eventi in provincia di Lucca.

Presso l'azienda agricola Guido Favilla a Lucca in via Randelli ci sará Alessia Bertoncini, fondatrice del Gruppo La Pasta Madre: dal mattino al tardo pomeriggio infornate di pane ed altri prodotti e impasti all'insegna della condivisione, oltre, ovviamente, agli spacci gratuiti di lievito madre in forma solida e liquida.

A Castelnuovo Garfagnana all'interno di Selvaggia, festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme, al mattino, dalle 10 alle 12, saranno invece le ragazze del Gas Garfagnana e dell'Intergas Valle del Serchio a donare spacci di pasta madre a chi vorrà.

Altro evento Pasta Madre Day presso il panificio Lievitamente in corso Garibaldi a Viareggio dove per tutta la mattinata ci saranno spacci, assaggi di pane a lievitazione naturale condito con l'olio del frantoio Sommariva di Albenga e sarà possibile intrattenersi coi fornai per ricevere consigli su utilizzo e mantenimento