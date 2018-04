Castelnuovo



Bianchini: "Centro socio sanitario, risposta incompleta e contraddittoria da parte dell'Asl"

martedì, 3 aprile 2018, 13:32

di andrea cosimini

Una risposta "incompleta" e "contraddittoria". Così Silvia Bianchini, a nome del gruppo di opposizione di Castelnuovo, ha commentato il comunicato rilasciato dall'azienda sanitaria a seguito della denuncia dello stato vergognoso in cui verserebbe, ormai da anni, il centro socio-sanitario in via Puccini tra "muffa sulle pareti", "stanze non agibili" e "soffitti che crollano".



Le rassicurazioni da parte dell'Asl sull'imminente trasferimento del centro ("poco dopo l'estate") in una nuova sede adeguata per le attività distrettuali ha lasciato delusa la consigliera che si aspettava un'ammissione di responsabilità circa i disagi creati in tutti questi anni ai medici e agli utenti. Come spiegato da Bianchini, infatti, il suo gruppo da tre anni denuncerebbe la situazione di degrado del centro che accoglie servizi delicati come la psichiatria, la neuropsichiatria e i servizi sociali.



"Nessun riferimento ai tre anni passati in condizioni inaccettabili - commenta la consigliera -. Nessun riferimento ai disagi creati in tutti questi anni a medici e utenti. Nessuna ammissione di responsabilità. Questo, quello che traspare dal comunicato dell’Asl sulla situazione del centro socio sanitario di Castelnuovo. Un comunicato incompleto, scontato e pieno di contraddizioni".



Un comunicato che ha suscitato nella consigliera anche tutta una serie di dubbi riguardanti proprio le tempistiche di trasferimento del centro soprattutto alla luce degli annunci fatti in questi anni. "Attraverso un bando approvato a ottobre - dichiara Bianchini -, come da ammissione dell’azienda stessa, si è individuato un potenziale offerente; ma progetto, contratto di affitto e lavori non sono ancora stati concordati… Insomma, tante incognite che stridono un po’ con l’annuncio del trasloco subito dopo l’estate. Molte perplessità sorgono spontanee, frutto anche di questi anni di annunci ai quali non sono seguiti fatti".



Nonostante questo, Bianchini si dichiara comunque ottimista per il trasloco del centro in una sede più idonea e invita tutti i cittadini a verificare sulla propria pelle le tempistiche annunciate: "In questa fase - conclude la consigliera - proviamo ancora una volta a condividere questo ottimismo… Il nostro territorio ha fortemente bisogno di un segnale positivo da parte dell’azienda sanitaria, che molto spesso, in questi ultimi anni, sotto lo slogan dell’ottimizzazione delle risorse, è sembrata in realtà remare contro l’interesse reale e i bisogni dei cittadini della Garfagnana. Facciamo un bel nodo al fazzoletto e diamo appuntamento a tutti i cittadini a settembre per verificare i fatti".