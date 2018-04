Castelnuovo



Carenza personale operaio e piazzale del Genio a pagamento: il gruppo di opposizione interroga il sindaco

venerdì, 20 aprile 2018, 17:03

di simone pierotti

Il gruppo comunale di opposizione ha depositato due interrogazioni su due temi “sensibili” come la carenza del personale operaio e il progetto di aumentare i parcheggi a pagamento.

“Come più volte rilevato in consiglio comunale dal nostro gruppo – fa presente la minoranza - la pianta organica del comune si presenta assolutamente squilibrata fra le sue varie componenti. Dopo i recenti pensionamenti, è rimasto infatti in servizio un solo operaio. Con tale ridottissima presenza, è, a nostro giudizio, pressoché impossibile procedere alla indispensabile manutenzione del patrimonio comunale (scuole, altri edifici pubblici, viabilità, ecc.)”.

Alla luce di questo si chiede se il primo cittadino non ritenga necessario procedere con la massima celerità ad adottare le necessarie iniziative per fare in modo che il comune di Castelnuovo di Garfagnana sia in grado di procedere quantomeno all’attività di manutenzione.

Altra interrogazione riguarda l’ipotesi di ristrutturare l’intero sistema dei parcheggi del capoluogo, con l’istituzione di un parcheggio a pagamento nel piazzale c.d. Del Genio.

La minoranza chiede al sindaco quali sarebbero i precisi intendimenti e modalità attuative (aree di parcheggio, tariffe, oneri, ecc.) in proposito dell’amministrazione comunale da lei presieduta; se corrisponde a verità la creazione di un parcheggio a pagamento nell’area c.d. Del Genio; se non ritiene che data l’attuale contingenza economico-sociale di Castelnuovo di Garfagnana, la creazione di nuove aree a pagamento sia negativa dal punto di vista dell’auspicabile afflusso di cittadini e turisti nella nostra città e della situazione dei residenti che vedrebbero in questa maniera ridotte le aree non a pagamento a loro disposizione.