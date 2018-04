Castelnuovo



ComeTe consegna una sedia per disabili alla piscina comunale di Castelnuovo

venerdì, 13 aprile 2018, 15:55

Un altro obiettivo raggiunto. Il 5 aprile l’associazione ComeTe di Castelnuovo Garfagnana ha portato a termine un altro dei tanti progetti che la vedono impegnata in questi anni ad aiutare persone, soprattutto bambini, in difficoltà.

Presso la piscina comunale di Castelnuovo infatti è stata consegnata una sedia per doccia/bagno che sarà a disposizione dei bimbi disabili che frequentano la struttura. La sedia, che è regolabile in altezza e basculante, si aggiunge al lettino per fisioterapia già donato circa un anno fa, e renderà più comode le varie attività dei bambini e ragazzi con difficoltà motorie.

Alla consegna erano presenti, oltre a vari rappresentanti dell’associazione, alcuni bambini utenti del servizio, i genitori e la dirigenza dell’Asd nuoto di Castelnuovo. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e salutata con un bel brindisi a base di Coca-Cola. La donazione è stata possibile grazie alla solidarietà delle persone che hanno supportato ComeTe nelle iniziative dell’anno 2017, soprattutto nel periodo natalizio.