Castelnuovo



Due nuovi monitor per il pronto soccorso di Castelnuovo donati dal Rotary

sabato, 7 aprile 2018, 11:44

di andrea cosimini

In tutto sono sei i monitor specializzati donati dal Rotary Club di Lucca ai pronto soccorso della lucchesia e della Valle del Serchio: quattro a Lucca e due a Castelnuovo. Stamattina, con la consegna degli ultimi due alla struttura del Santa Croce, si può finalmente dire concluso il progetto di service per aumentare la dotazione strumentale dei due presidi.



I due nuovi importanti macchinari, acquistati grazie ad una donazione dei soci del club e una sovvenzione regionale, serviranno per la visualizzazione dei parametri vitali dei pazienti e verranno utilizzati dal personale infermieristico andando ad arricchire la strumentazione dell'ospedale. La cerimonia di presentazione si è tenuta presso una stanza del pronto soccorso di Castelnuovo, futura "Stanza Rosa", che sarà destinata alle fasce più deboli. Una stanza scelta non a caso in quanto l'aggiornamento della nuova strumentazione si instaura all'interno di un complessivo disegno di riorganizzazione dei pronto soccorso da parte dell'azienda Asl.



All'inaugurazione dei due macchinari erano presenti il presidente del Rotary Club di Lucca (per l'anno 2017-18) Giancarlo Nolledi, oltre ovviamente ai soci del club, mentre l'Asl hanno fatto sentire la loro presenza Michela Maielli, direttrice degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio, Romana Lombardi, responsabile sanitaria del presidio della Valle del Serchio, Piera Banti, direttrice del pronto soccorso di Castelnuovo, e Marco Landi, coordinatore infermieristico della struttura, nonché altri professionisti dell'azienda sanitaria.



"Dopo la prima consegna a dicembre a Lucca - ha esordito Giancarlo Nolledi - oggi si conclude, dopo un anno e mezzo, il progetto di service mirato a risolvere le criticità evidenziate nei pronto soccorso. L'obiettivo del progetto è stato quello di fare qualcosa per la città e per la popolazione. L'iniziativa, in particolar modo, è stata concertata con l'ingegner Mirco Magnani, direttore delle tecnologie sanitarie, e il dottor Raffaele Domenici, socio del Rotary e direttore del dipartimento materno infantile dell'Asl. A questa iniziativa ha però lavorato l'intero consiglio direttivo di questa annata al quale va il mio ringraziamento".



Michela Maielli, nel suo intervento, ha quindi ringraziato il Rotary per questa importante donazione ed ha spiegato l'importanza di questi due nuovi monitor per l'efficienza dell'ospedale del capoluogo garfagnino: "Aggiornare gli strumenti - ha spiegato - vuol dire aggiornare l'attività stessa dei medici. Non esistono infatti ospedali di serie A e di serie B. Questo segnale vuol far sentire ai cittadini della Garfagnana che anche l'ospedale di Castelnuovo ha un'attrezzatura aggiornata".



All'inaugurazione erano presenti anche l'ex sindaco di Castelnuovo, nonché ex primario ospedaliero, Alessandro Bianchini, e l'attuale sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, accompagnato dagli assessori Patricia Tolaini e Chiara Bechelli, che ha contestualizzato l'arrivo dei due nuovi monitor con il processo di riorganizzazione dell'Asl: "Il gesto importante di un'associazione nobile come il Rotary - ha concluso - avviene in un momento importante di riorganizzazione del sistema dei pronto soccorso da parte dell'Asl. La prossima settimana infatti presenterò alla cittadinanza un progetto di 6 milioni, già stanziati, sulle sale operatorie di Castelnuovo. La medicina oggi lancia sempre nuove sfide. Per questo questa donazione del Rotary è importante. E il pronto soccorso di Castelnuovo è un punto fondamentale della vita di questa struttura. La sua funzionalità viene infatti prima di ogni altra cosa".