Gli studenti incontrano l'Ispettore Felicino al cinema Eden

giovedì, 5 aprile 2018, 17:43

Ultimo e solenne appuntamento in programma per “Effetto Cinema 2018”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con la sala Eden di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del “Progetto Radici” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

giovedì, 5 aprile 2018, 17:39

L'istituto "I.S.I. Garfagnana" si conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, una scuola molto propensa ad unire le classiche materie scolastiche ad incontri dove gli studenti possono approfondire tali materie e/o dialogare di tematiche attuali con persone legate a quel settore

giovedì, 5 aprile 2018, 12:52

E’ Mario Cardinali, il "Selvaggio dell’Anno". Sarà l’inventore del popolare giornale satirico Il Vernacoliere, sabato 7 aprile alle 17.30 sotto il Loggiato Porta di Castelnuovo di Garfagnana, ad aprire "Aspettando Selvaggia", una serie d’iniziative che precedono la festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme che si terrà nel...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:20

Il fotografo castelnuovese Tommaso Teora, in scena in sala Suffredini a Castelnuovo con la sua mostra "Geometrie di Garfagnana", racconta la sua passione per la fotografia e il suo amore sconfinato per la Garfagnana

martedì, 3 aprile 2018, 17:56

Una Pasquetta da record quella appena trascorsa per la Garfagnana e Castelnuovo: il sole e la temperatura mite hanno favorito l’afflusso di gente che hanno letteralmente invaso il centro storico e soprattutto la Fortezza di Montalfonso

martedì, 3 aprile 2018, 13:32

La consigliera Silvia Bianchini, a nome del gruppo di opposizione di Castelnuovo, torna a parlare della questione del centro socio-sanitario del capoluogo replicando all'azienda sanitaria e invitando tutti i cittadini a verificare sulla propria pelle le tempistiche annunciate sul trasferimento del centro in una sede più adeguata