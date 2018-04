Castelnuovo



Il commercio a Castelnuovo? Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno

giovedì, 19 aprile 2018, 23:37

di andrea cosimini

Alla fine è una questione di prospettiva. C'è chi girando per le strade, spesso deserte, tende a focalizzarsi sulle numerose serrande abbassate e chi, forse più ottimista, tende a compiacersi per l'apertura di nuove attività che sembrano ridare un minimo di speranza in un periodo di generale crisi per il commercio.



Così è stato anche in consiglio comunale a Castelnuovo. Con una maggioranza dimostratasi più fiduciosa sulle prospettive future del capoluogo, e una minoranza, forse più realistica, ancorata alla realtà attuale. Entrambe comunque convinte che un rilancio di Castelnuovo passi necessariamente per un rinnovato slancio commerciale.



Per il sindaco Andrea Tagliasacchi, questa sorta di "rilancio", sarebbe in realtà già in atto. "L’immagine decadente di Castelnuovo che si ritrae non è oggettiva - ha dichiarato il primo cittadino -. C'è una crisi generalizzata nel commercio. E' vero. Anche se riguarda soprattutto un segmento di attività commerciali. Ma è una crisi legata al fatto che tali attività stanno cambiando pelle. Al contrario, Castelnuovo ha lasciato intravedere, a mio avviso, la sua potenzialità come polo turistico-commerciale del futuro. E i segnali ci sono. Abbiamo un polo industriale su cui partirà a maggio un cantiere da 8 milioni, e un'area (in parte commerciale), l'ex Valserchio, che ha già sul tavolo l'offerta di un investitore interessato a comprarla e a farci seri investimenti. Ci sono nuove aperture e nuovi imprenditori interessati ad investire a Castelnuovo. Il vero problema? - ha incalzato però il sindaco - Gli affitti troppo cari. Per questo abbiamo intenzione nel prossimo bilancio di inserire una normativa per cui i proprietari di immobili che abbasseranno gli affitti potranno godere di alcune agevolazioni".



A questa visione "ottimistica" del commercio a Castelnuovo, però, ha fatto da contrappeso quella dell'opposizione che si è focalizzata più sul momento di difficoltà attuale per tanti piccoli commercianti piuttosto che sulle prospettive future. "Purtroppo - ha commentato il capogruppo di minoranza Angiolo Masotti - non si vedono veri sintomi che fanno presagire una ripresa a Castelnuovo. Basta passeggiare un giorno qualunque per le vie del capoluogo per accorgersi del momento di crisi che sta vivendo. Basta vedere le saracinesche abbassate. Oppure basta fare un giro nei giorni di mercato dove ambulanti e cittadini sono sempre meno numerosi che in passato. Questo è lo stato attuale delle cose. Ovviamente, da castelnuovesi doc, auspichiamo anche noi che in quest'ultimo scorcio di mandato si possa verificare finalmente una decisa inversione di tendenza. Ma questo è il quadro attuale".



Insomma, è la vecchia storia del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. C'è chi, per natura, è portato a vedere il primo e chi il secondo. Ma se, da un lato, risulta più conveniente vedere il secondo per darsi una prospettiva futura, dall'altro, vedere il primo, spesso, ci consente di ritornare alla realtà.