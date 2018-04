Castelnuovo



Il Terre di Canossa Classic Car Challenge farà tappa a Castelnuovo

martedì, 17 aprile 2018, 11:52

di simone pierotti

Sabato 21 aprile il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha l’onore di ospitare la VIII edizione di Terre di Canossa, International Classic Car Challenge, gara di regolarità a livello mondiale con auto d’epoca di enorme rilevanza storica.

111 gli equipaggi al via, di cui oltre i due terzi stranieri,16 le nazioni e 28 le case automobilistiche rappresentate.

Le auto provenienti da Forte dei Marmi proseguiranno attraverso le Alpi Apuane e scendendo da Cerretoli arriveranno a Castelnuovo verso le 10:40 e passeranno ad intervalli di 30 secondi le une dalle altre. A Castelnuovo raggiungeranno piazza della Repubblica per una sosta caffè.

La carovana riprenderà la strada e sfilando attraverso il centro storico arriverà in piazza Umberto attraverso la porta d’accesso dove le vetture si fermeranno e uno speaker darà il benvenuto agli equipaggi e descriverà le caratteristiche di queste auto storiche al pubblico presente. La gara proseguirà poi percorrendo la Fondovalle per giungere a Lucca dove è previsto lunch e giro delle Mura. Il comune ringrazia la Scuderia Tricolore organizzatrice delle Terre di Canossa, e per la loro collaborazione, l’associazione Nazionale Autieri d’Italia e l’associazione Antiche Ruote promotrice della prima vettura elettrica italiana realizzata nel 1890 in Castelnuovo dal Conte Carli