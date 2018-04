Castelnuovo



Isi Garfagnana, instaurata una collaborazione con "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"

giovedì, 5 aprile 2018, 17:39

di lorenzo fiori

L'istituto "I.S.I. Garfagnana" si conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, una scuola molto propensa ad unire le classiche materie scolastiche ad incontri dove gli studenti possono approfondire tali materie e/o dialogare di tematiche attuali con persone legate a quel settore.

In quest'anno scolastico, varie classi, hanno partecipato ad un ciclo di incontri dove è stato trattato il tema della mafia e di tutte le sue sfaccettature, in preparazione alla "giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" che è stata celebrata lo scorso 21 Marzo in tutta Italia (alcune classi hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Pisa).

Nel primo incontro è intervenuto Dario Riccobono dell'associazione "Addiopizzo" di Palermo che, come si può intuire dal nome, combatte "il ramo" delle estorsioni e, di conseguenza, le mafie.

Grazie a questo incontro è stata organizzata, per alcune classi, una gita in Sicilia in collaborazione con l'agenzia viaggi "Addiopizzo Travel" che promuove un turismo etico conducendo i viaggiatori in luoghi, (ristoranti, alberghi, aziende agricole, ecc.) che aderiscono al circuito pizzo-free, avendo quindi la certezza di "non lasciare nemmeno un centesimo" alla mafia. Una gita culturale che si collega, quindi, ai temi della legalità, della giustizia e della lotta alla mafia.

Questo "progetto" è stato proposto all'istituto garfagnino da "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", con l'obbiettivo di formare i ragazzi su questi argomenti e per far comprendere che è completamente sbagliato pensare che la mafia sia soltanto al sud (basti pensare ai beni confiscati situati nel comune di Camporgiano).

In conclusione, riportiamo quanto detto, ai nostri microfoni, da Giulio Benigni, volontario di tale associazione: "Ci teniamo a ringraziare di cuore le professoresse di questo meraviglioso istituto per aver concesso delle ore scolastiche a questo scopo e per aver accettato, tra l'altro con piena disponibilità sia presente che futura, le nostre proposte."

"Non è facile - conclude Benigni - trovare persone che capiscano l'importanza di questi incontri e che partecipino in maniera attiva come hanno fatto queste insegnanti."