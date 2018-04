La Fortezza di Montalfonso ha regalato una splendida Pasquetta di tradizione, ma i… “top gun” non sono piaciuti a tutti

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 3 aprile 2018, 13:32

La consigliera Silvia Bianchini, a nome del gruppo di opposizione di Castelnuovo, torna a parlare della questione del centro socio-sanitario del capoluogo replicando all'azienda sanitaria e invitando tutti i cittadini a verificare sulla propria pelle le tempistiche annunciate sul trasferimento del centro in una sede più adeguata

sabato, 31 marzo 2018, 21:03

L'ex candidato grillino nel collegio uninominale alla Camera, Piero Landi, ha incontrato i suoi sostenitori alla vigilia di Pasqua per ringraziarli del risultato elettorale raggiunto e per chiarire una volta per tutte la sua posizione all'interno del movimento

sabato, 31 marzo 2018, 09:27

Laura Focchi e Massimo Franchi portano in Valle del Serchio la prima esperienza di "co-working" mettendo a disposizione due spazi a Castelnuovo e Pieve Fosciana per chiunque voglia svolgere il proprio lavoro in maniera flessibile potendo contare sempre su un ufficio altamente professionale e attrezzato

venerdì, 30 marzo 2018, 14:50

Le azioni di messa in sicurezza dei torrenti hanno richiesto un investimento di 135 mila euro, utilizzati per realizzare le necessarie opere di difesa spondale attraverso la rimozione di detriti e piante, la costruzione di una scogliera, l'impiego di reti metalliche (anti-Debris Flow), per scongiurare eventuali frane che potrebbero bloccare...

venerdì, 30 marzo 2018, 11:58

In merito all'intervento del gruppo consiliare di opposizione a Castelnuovo Garfagnana sulla situazione del centro socio sanitario, l'Asl evidenzia di aver intrapreso già da alcuni mesi un percorso per arrivare in tempi brevi al trasferimento in una sede adeguata dei servizi attualmente ospitati in via Puccini

venerdì, 30 marzo 2018, 11:08

Se quella dell'estate 2016, allestita nel Museo etnografico provinciale di S. Pellegrino in Alpe (Castiglione Garfagnana) fu una 'ghiotta' anteprima della rassegna, la mostra sulle radio d'epoca che sarà inaugurata lunedì 2 aprile, alle 14:30, nella Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo Garfagnana, avrà carattere di esposizione permanente nella Casa con gli Archi