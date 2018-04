Castelnuovo



"L'Ispettore Felicino" porta la sicurezza sul lavoro nelle scuole

martedì, 10 aprile 2018, 21:14

In occasione della giornata Mondiale Unesco dedicata alla sicurezza sul lavoro il club Unesco Lucca, il comune di Castelnuovo di Garfagnana, la casa editrice Pacini Fazzi Lucca con l'azienda Idrotherm di Castelnuovo di Garfagnana propongono una mattina di riflessione dedicata agli studenti su questo tema così importante nella formazione di ciascun cittadino.

A tal fine, grazie al supporto di Idrotherm 2000, verranno consegnate presso le scuole alcune copie del volume di Pasquale Sgrò e Riccardo Pieruccini: L'Ispettore felicino. Storie a Fumetti di Sicurezza sul lavoro.

“Felicino non vuole essere solo il protagonista di un libro, ma voglio che esca dalle sue pagine ed entri nella vita di ognuno di noi, comunicandoci la sua grande esperienza nella sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema troppo importante, drammaticamente attuale, che deve divenire parte integrante nel partimonio culturale di tutti, lavoratori, datori di lavoro, cittadini perché di lavoro si vive e di lavoro non si deve morire. Per questo ho voluto che Felicino divenisse personaggio e il disegnatore Riccardo Pieruccini lo ha reso tale, perché deve parlare a tutti con un linguaggio accessibile che renda parte della nostra quotidianità la cultura della sicurezza”. Con queste parole Pasquale Sgro parla del suo eroe a fumetti, augurandosi, insieme al èrovveditore Donatella Buonriposi che ne ha firmato la prefazione, che la sicurezza sul lavoro diventi sempre più presente nei programmi scolastici.

Le classi che lo desiderano potranno partecipare ad un concorso (in palio un bonus di 500 euro messo a disposizione di Idrotherm 2000 per abbattere i costi della gita scolastica o per altri progetti specifici della classe) che prevede l'invio entro il martedì 24 aprile alla mail (o via wetransfer) mpf@pacinifazzi.it di un unico elaborato a firma di tutta la classe sulle tematiche trattate a scelta fra questi diversi generi:

Produzione di un articolo di giornale di n. 3000 battute circa.

Spot sia video che fotografico sul tema

Pagina pubblicitaria

L'incontro sarà così articolato

Saluto del sindaco, dell'assessora e del provveditore.

Saluto e intervento della direttrice Club Unesco Lucca

Il fumettista e disegnatore Riccardo Pieruccini e l'autore Pasquale Sgrò a colloquio con gli studenti sui temi del libro

Premiazione e saluti