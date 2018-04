Castelnuovo



Pasquale Sgrò e l’Ispettore Felicino per insegnare la sicurezza sul lavoro agli studenti

venerdì, 27 aprile 2018, 16:21

di simone pierotti

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, è stato organizzato, presso il cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana, un incontro sul tema della sicurezza sul lavoro. A promuoverlo il Club per l’Unesco di Lucca rappresentato da Annateresa Rondinella, l’amministrazione comunale di Castelnuovo rappresentata dall’assessore Chiara Bechelli e da Francolino Bondi, e la casa editrice Maria Pacini Fazzi rappresentata da Francesca Fazzi.

Tema dell’incontro, la sicurezza sul lavoro, illustrata agli studenti degli istituti scolastici locali, I.T.I., I.T.C.G. per Geometri, I.P.S.I.A., attraverso la presentazione dell’ultima opera di Pasquale Sgrò, “Ispettore Felicino – Storie a colori di sicurezza sul lavoro”. Presente l’autore assieme al fumettista che ha disegnati le vignette contenute nel libro, Riccardo Pieruccini. Sono intervenuti la Provveditore Donatella Buonriposi, il consigliere comunale di Lucca Roberto Guidotti, che ha istituito la Commissione sulla Sicurezza sul lavoro, e l’azienda locale Idrotherm 2000 che ha messo in palio un premio per la migliore “opera” realizzata dagli studenti nell’ambito del progetto della sicurezza sul lavoro. La giuria era composta da un gruppo di giornalisti delle più importanti testate della provincia di Lucca e il premio, consistente in un contributo di euro 500,00 da utilizzare per una gita di istruzione, è andato alla classe 4° A Geometri di Castelnuovo di Garfagnana. A consegnare il “simbolico” assegno di cartone i responsabili di Idrotherm Raffaella Sartini, Marco Salvetti ed Enrico Corso, responsabile della sicurezza.

Donatella Buonriposi ha introdotto la giornata: “Oggi trattiamo un tema molto importante, dato che voi studenti siete proiettati verso il mondo del lavoro e quindi è essenziale conoscere quella che sarà la prima competenza richiesta dalle aziende. Grazie al libro di Pasquale Sgrò e al fumetto parliamo di sicurezza sul lavoro in maniera semplice. Ringrazio Club Unesco, il comune di Castelnuovo e Idrotherm 2000, un’azienda del territorio che sta assumendo giovani del posto”.

Pasquale Sgrò ha parlato più diffusamente della sua ultima opera, dato che si tratta del 2° libro a fumetti, oltre a 4 gialli già pubblicati aventi come protagonista l’Ispettore Felicino: “Nel mio secondo libro a fumetti esplichiamo i concetti della sicurezza sul lavoro in maniera semplice ed immediata. Oggi si coniuga la presentazione del mio libro con un’iniziativa importante come quella di Idrotherm 2000”.

“La sicurezza oggi spesso è identificata con un casco, ma questo è un concetto sbagliato. E’ importante fare informazione, trasferendola in maniera semplice grazie ad un personaggio come l’Ispettore Felicino, con il fumetto e il disegno che arrivano in modo immediato. Felicino è diventato anche un investigatore, in 4 gialli in cui fa indagini nel mondo del lavoro. Ho intrapreso questo progetto scrivendo un po' a tutti, anche alle più alte cariche e, con mia grande sorpresa, mi hanno risposto Papa Francesco e Giorgio Napolitano! Evidentemente hanno capito l’importanza di un tema spesso lasciato in secondo piano o magari trattato in maniera tecnicistica, mentre bisogna parlare di sicurezza in maniera semplice, perchè il messaggio deve raggiungere i lavoratori”.

La classe vincitrice del concorso ha annunciato che destinerà il premio all'acquisto di un defibrillatore.