Castelnuovo



Quattro segreti che possono rendere la vita più semplice a start up e liberi professionisti

lunedì, 23 aprile 2018, 16:55

Torniamo a parlare con i protagonisti di questa attività innovativa (per chi si fosse perso la prima parte, è disponibile qui) per capire quali sono i servizi che Creo CoWorking mette a disposizione di chi deve iniziare un’attività o vuole migliorare parte di essa

Partiamo per galanteria da Laura

La tua esperienza in una delle multinazionali più famose al mondo (ndr Microsoft, per oltre 20 anni con il ruolo di Marketing Manager) come si concilia con realtà in fase di apertura o comunque di respiro locale?

Le necessità di una piccola azienda o attività sono esattamente uguali a quelle di una grande. Abbiamo tutti bisogno di cercare clienti e di saperli trattenere. Per fare questo ci sono molti metodi, ma occorre saper scegliere e seguire una strategia precisa, per ottimizzare gli investimenti. Saper lavorare su un Business Plan, un Marketing Plan o anche una semplice presentazione di prodotto non è solo da grandi aziende. Anzi, oserei dire che è essenziale per le piccole e medie realtà, che devono trovare il loro spazio in questa economia che non ha più frontiere

Passiamo ora la parola a Massimo: come pensi che il software possa essere utile a start up, ai liberi professionisti e agli imprenditori?

Ogni azienda con cui entro in contatto, ti spiega la sua situazione e il problema da risolvere. Ognuna ha la sua peculiarità, ma tutte hanno in comune una cosa: la non consapevolezza che ci vuole poco, davvero molto poco per rendere più facile e veloci gran parte dei lavori ripetitivi che un ufficio deve svolgere

Aggiornare un listino, programmare una produzione, fare le verifiche su un budget di vendita: tutte operazioni dove la parte manuale è ingombrante, e dove è sufficiente una telefonata per perdere il filo del discorso e fare un errore. La nostra esperienza ci permette di creare degli automatismi che possono aiutare l’imprenditore a dedicare il suo tempo a prendere decisioni e non a controllare i campi di Excel

Creo Coworking si avvale di diverse competenze, per poter rispondere al meglio a tutte le varie necessità. Partiamo da Franco Guidi, che sin dall’inizio ha creduto nella potenzialità di un Co-Working in Garfagnana e collabora per diffondere i valori e i vantaggi di Creo.

Franco, ti conosciamo come imprenditore e creativo. Perché credi che un Coworking sia importante per queste zone?

Quando Laura e Massimo mi hanno raccontato di questa idea, mi è piaciuta immediatamente: qualcosa di nuovo e potenzialmente importante per la realtà locale. I principi fondanti mi hanno ispirato nella creazione del logo. Creo non è solo una parola. E’ un verbo che dà il senso dell’azione, dell’essere artefice del proprio futuro. Mi sono subito messo all’opera, pensando che la mia conoscenza del territorio e la mia esperienza manageriale potessero essere importanti

Chiudiamo con Cristina Simonelli che con Andrea Facheris, studia, realizza e segue la comunicazione aziendale, soprattutto in materia di siti e social.



Quali sono i segreti di un buon sito web?

Un buon sito web può nascondere diversi segreti, a seconda dell’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere, ma alcune caratteristiche sono fondamentali per attirare e mantenere viva l’attenzione dei visitatori: cura del design, user experience, contenuti rilevanti, velocità e semplicità nella navigazione.

Un sito ben fatto non solo riflette ed esalta la personalità di un brand, ma può diventare anche uno strumento efficace per strategie Digital Marketing più avanzate.

Fin qui le voci di alcuni dei protagonisti di Creo Co-Working. Quello che emerge da questa chiacchierata con loro è che Creo Coworking sia un’ottima soluzione per chi voglia iniziare una nuova attività o voglia dare una svolta a quella corrente. Questi i vantaggi

· Si possono ridurre i costi fissi di un ufficio, dato che si paga solo il periodo che viene utilizzato (si parte da 6 euro all’ora)

· E’ possibile offrire al vostro lavoro un’immagine professionale verso i clienti, personalizzando lo spazio

· Poter organizzare corsi, incontri e presentazione di prodotti: le sale riunioni sono completamente attrezzate e puoi richiedere servizi professionali aggiuntivi

· Usufruire delle potenzialità dello Smart Working: la tecnologia permette il lavoro da remoto e in videoconferenza

· Creare occasioni di incontro che significa crescita professionale e personale

· Lavorare in modo più efficiente, grazie ai servizi di consulenza gestionale, informatica e marketing

E' disponibile anche una stampante 3d

Se siete interessati ad approfondire uno di questi temi o, in generale, avere un confronto con dei professionisti che hanno messo la propria esperienza come offerta di Creo CoWorking, qui trovate i riferimenti

Il sito www.creocoworking.com, l’email info@creocoworking.com, il cellulare 3482246135