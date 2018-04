Castelnuovo



Settima Rassegna Corale di Primavera "Voci del Serchio" nel segno della solidarietà

martedì, 10 aprile 2018, 08:55

Settima Rassegna Corale di Primavera "Voci del Serchio" il 28 aprile al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana dove si alterneranno i canti della locale corale con quella "EsseTi Major" di Scandiano (RE) e il Coro A.N.A. di Latina (LT).



Come gli anni passati la serata assume il senso della solidarietà e dell'aiuto concretizzato con la collaborazione con l' Associazione "ComeTe", impegnata sul nostro territorio con progetti per disabili e persone meno abbienti.



Persone di "ComeTe" saranno presenti all'ingresso del teatro e chi vorrà, potrà fare una donazione (per info sull'associazione potete visitare il sito a www.associazionecomete.com o sulla loro pagina facebook).



"Crediamo - dicono gli organizzatori - questa sia una motivazione in più per venire, oltre al piacere di passare una piacevole serata in compagnia dei nostri canti e quelli dei cori ospiti".