Castelnuovo



Tante novità per la sesta edizione di "Selvaggia"

giovedì, 12 aprile 2018, 17:10

E’ stata presentata stamattina, all’orto botanico di Lucca, la sesta edizione della festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme “Selvaggia” che sabato 14 e domenica 15 aprile sarà protagonista a Castelnuovo di Garfagnana. Alla conferenza di presentazione erano presenti l’ideatore della manifestazione Fabrizio Diolaiuti, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e il naturopata ed esperto di erbe Marco Pardini.



Al di là degli stand gastronomici e delle degustazioni dei prodotti realizzati con le erbe spontanee del territorio, marchio di fabbrica della manifestazione, quest’anno la novità è rappresentata dalle escursioni curate dal naturopata Marco Pardini e dal professor Stefano Benvenuti dell’università di Pisa. I visitatori saranno guidati sul territorio per conoscere e distinguere le erbe spontanee commestibili.



Durante la due giorni verranno anche proiettati filmati all’interno della Rocca Ariostesca e organizzati talk-show con celebri personaggi della tv come Ciro Vestita e Dario Boldrini. Tantissime, insomma, le novità per questa edizione che si prefigge come scopo quello di valorizzare i prodotti spontanei del territorio.