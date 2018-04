Castelnuovo



Teatro Alfieri, quanto mi costi?

giovedì, 19 aprile 2018, 23:14

di andrea cosimini

Caro teatro, quanto mi costi? Ancora una volta l’opposizione di Castelnuovo non ha potuto far altro che domandarselo visto il trend negativo degli ultimi tre anni tra spese ed entrate. I dati parlano chiaro: nel 2015, a fronte di 10 mila 300 euro di entrate, le spese per i teatri sono state di oltre 230 mila euro; nel 2016, le entrate sono leggermente aumentate (poco più di 18 mila euro), ma in parallelo sono aumentate le spese (255 mila euro e spiccioli); nel 2017, infine, una diminuzione delle entrate (14 mila 800 euro) ha visto in contrapposizione un aumento delle spese (275 mila 155 euro e briciole).



Insomma, la cultura costa. E tenere aperto il teatro per ogni iniziativa, che sia solidale o culturale, ha certamente dei vantaggi in termini sociali e di aggregazione, ma in termini economici rappresenta senza dubbio un problema per l’amministrazione.



“La gestione del teatro – ha sottolineato la consigliera di minoranza Silvia Bianchini – è, a mio avviso, discutibile. Nel 2017 abbiamo battuto ogni record se mettiamo a confronto le spese con le entrate. L’amministrazione dice che “la cultura costa”, ma non credo che questa risposta sia plausibile. Sinceramente è una politica che a me non piace. Si può risparmiare in tanti modi. E dobbiamo farlo. Anche perché le esigenze dei cittadini sono tante e più importanti che andare il sabato a teatro”.



D’accordo il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, che ha riconosciuto il problema dei costi di gestione, ma ha altresì ricordato il ruolo importante che il teatro riveste per la vita culturale e sociale della comunità, impegnandosi fin da ora a trovare maggiori finanziamenti esterni da parte di sponsor e banche.



“Quest’anno – ha detto il primo cittadino - avremo una copertura totale del costo della stagione teatrale (25 mila euro) grazie a contributi esterni di sponsor e fondazioni bancarie. Detto questo, però, rimane effettivamente il problema dei costi legati alla gestione. Costi dovuti soprattutto ad una precisa scelta politica di tenere aperte le porte per iniziative di carattere solidale e culturale. Indubbiamente, in questo senso, dovremo rivedere il regolamento per inserire alcune restrizioni; e sul fronte delle entrate dovremo fare di più per ottenere maggiori contributi esterni. Onestamente, però, vorrei che il teatro mantenesse la sua vocazione sociale e culturale in quanto è uno dei polmoni della vita del capoluogo”.



Una soluzione per il contenimento dei costi gestione, a questo punto, è arrivata dal capogruppo di minoranza in consiglio, Angiolo Masotti, che ha proposto il trasferimento di alcune iniziative più “contenute” in termini di risonanza dal teatro Alfieri ad altre strutture del capoluogo più ridimensionate anche nei costi.



“Certe iniziative – ha suggerito Masotti - potrebbero trovare spazio in altri posti. Mi viene in mente, ad esempio, la sala Suffredini (peraltro da poco ristrutturata). Oppure il teatrino di Torrite, che ha una capienza di circa 100 persone, e che potrebbe ospitare eventi in grado di vivacizzare un po’ la vita del paese. Questa soluzione avrebbe, a mio avviso, due tipi di vantaggi: da un lato comporterebbe un risparmio dei costi, dall’altro offrirebbe agli organizzatori degli eventi la possibilità di vedere la sala piena per le proprie iniziative all’interno di cornici meno ampie”.



Maggiori finanziamenti esterni da un lato, e il coinvolgimento di altre strutture dall'altro. Forse potrebbe essere questo mix la vera soluzione al problema. Anche perché su una cosa sia maggioranza che opposizione si sono trovate d'accordo: il teatro Alfieri è un gioiello per Castelnuovo e, come tale, va salvaguardato.