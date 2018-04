Castelnuovo



Tommaso Teora, un artista della fotografia

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:20

di andrea cosimini

Il suo amore per la Garfagnana traspare dalle sue fotografie: una serie di piccoli quadri che sfociano spesso e volentieri nell'artistico pur mantenendo sempre un'assoluta e completa fedeltà alla realtà. Così il maestro Tommaso Teora riesce ogni volta a stupire il suo pubblico facendo riscoprire, attraverso il suo abile uso della macchina fotografica, quelle bellezze che persino coloro che conoscono questa terra a menadito non sempre sono in grado di cogliere. E tutto questo grazie alla sua inesauribile curiosità e alla sua straordinaria sensibilità che lo rendono, più che un semplice fotoamatore, un vero e proprio "artista della fotografia".

La sua ultima mostra, "Geometrie di Garfagnana", mette nuovamente in luce questo suo spiccato amore per la sua terra utilizzando però una chiave interpretativa nuova. Quella della geometria euclidea. Un'inedita prospettiva sulle bellezze monumentali e paesaggistiche che popolano il paesaggio garfagnino.

La mostra è stata inaugurata venerdì 30 marzo, in sala "Luigi Suffredini" a Castelnuovo di Garfagnana, alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, il vicepresidente provinciale Mario Puppa, il presidente del Circolo Fotocine Garfagnana Pietro Guidugli, più un'altra serie di esperti del settore come Roberto Evangelisti, insegnante di fotografia all'università di Pisa, e il fotografo Feliciano Ravera. La mostra, che fa seguito a quella presentata lo scorso anno dal titolo "Luci e Ombre", resterà visitabile al pubblico, con orari 10-12.30 e 15.30-19, fino a martedì 10 aprile.

Teora, com'è nata la sua passione per la fotografia?

"E' nata nel 1980 da assoluto autodidatta. Ricordo che acquistai una nuova macchina fotografica analogica e da allora cominciai a collezionare scatti delle nostre terre. Ho accumulato così tante foto della Garfagnana che oggi mi ritrovo con un archivio di circa 50 mila diapositive e 40 mila files in digitale".

Uno sterminato archivio insomma. Quante ne ha utilizzate per quest'ultima mostra?

"54. Alcune sono state ripescate dall'archivio, altre le ho realizzate invece di recente non appena avuta l'idea della mostra. Pensi che la più datata risale al 1994, mentre la più recente al gennaio 2018. Un arco di 24 anni di fotografie".

Ricorda ancora lo scatto fatto nel 1994?

"Certo. Era il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e mi trovavo a San Pellegrino in Alpe. Fotografai una righierà ghiacciata e ricordo ancora che quel giorno erano 10 gradi sotto zero".

Perché ha deciso di intitolare la sua mostra "Geometrie di Garfagnana"?

"Perchè tutte le foto raccolte non sono banali, ma hanno una loro geometria. All'interno è possibile notare linee, intersezioni e figure geometriche realizzate dalla natura o dalla mano dell'uomo".

Qual è lo scopo della sua mostra?

"Lo scopo è un po' quello di tutte le mie mostre, ovvero, far scoprire a tutti la Garfagnana. Sia a chi non la conosce, che a chi la conosce. Tanti garfagnini infatti non la conoscono a fondo perché è una terra varia, ricca di laghi, fiumi, montagne e vegetazione. Io cerco ogni volta di raccontarla utilizzando una chiave di lettura diversa. E devo dire che chi visita la mia mostra poi esce contento".

Qual è la sua tecnica di fotografia?

"Fotografo sempre e solo in manuale. Anche ora che c'è il digitale. Questo perché ho un maggiore controllo sulla macchina fotografica. Voglio che sia io ad avere controllo sulla macchina, e non lei su di me".

Come si comporta una volta sul posto?

"Viaggio sempre da solo, munito di macchina fotografica, perché mi piace pensare con la mia testa senza perdere la concentrazione. Spesso chiacchierando o girando in macchina con altre persone si perdono alcuni dettagli. Le foto sono belle perché ti fanno vedere le cose dal punto di vista di chi le fotografa".

Nelle sue fotografie si nota una cura maniacale per il dettaglio. Usa delle particolari tecniche di post-produzione?

"No. Non rielaboro le mie foto al computer. Io fotografo quello che vedo e cerco di avere intuito per la cornice. Avere occhio per la fotografia credo sia naturale. Ciò che ricerco è l'equilibrio e la composizione. E' un lavoro che faccio sul posto in maniera veloce".

Oggi la fotografia sembra invece diventata sempre più digitale. Cosa ne pensa delle nuove tecniche di fotografia?

"Credo che la post-produzione oggi sia diventata un arte. Un arte però che non accetto perché, a mio avviso, sta rovinando la fotografia. Per me lo scatto è quello naturale che il fotografo fa sul momento. Senza aggiunte. Soprattutto da un fotoamatore mi aspetto che immortali la scena così come la vede il suo occhio".

Teora ha allestito 25 mostre sulla Garfagnana esponendo i suoi scatti anche in Versilia, nel 2005, presso la Torre Matilde di Viareggio. E' anche un autore di libri. A settembre-ottobre, infatti, dovrebbe uscire la sua ultima fatica letteraria sulle memorie della Seconda Guerra Mondiale.