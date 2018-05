Castelnuovo



Un convegno anti-doping al cinema Eden

martedì, 1 maggio 2018, 08:44

Giunge quest’anno alla 14^ edizione l'iniziativa "Sì alla promozione della salute, no al doping", che si svolgerà al cinema Eden venerdì 4 maggio alle 9, rivolta in particolar modo agli studenti della scuola media superiore di Castelnuovo Garfagnana e di Barga, oltre a tutti coloro che gravitano nel mondo dello sport. Importanti i relatori che parteciperanno all'iniziativa che sarà aperta dal saluto del sindaco di Castelnuovo Garfagnana, dal governatore del Panathlon dell’area Toscana e dal comandante la locale compagnia dei carabinieri maggiore Giorgio Picchiotti. Parleranno Dario D'Ottavio, Eugenio Capodacqua e Alberto Tommasi.



I lavori saranno introdotti dal past president del Panathlon Club Garfagnana Alessandro Bianchini e successivamente coordinati dal presidente generale Ezio Pierotti.

"La conferenza dibattito, per il qualificato livello dei relatori - si legge in una nota degli organizzatori -, oltre che un momento di accrescimento culturale e sportivo, è bene ribadirlo, è l’occasione per conoscere più da vicino, problematiche di estrema attualità che riguardano anche la nostra realtà territoriale. Iniziative di questo genere fanno bene allo sport ed ai nostri giovani, sempre più martellati da una subdola pubblicità che propone stili e modelli di vita fuorvianti e pericolosi".