Castelnuovo



Biglietteria automatica guasta, disagi per gli utenti

giovedì, 3 maggio 2018, 18:16

di andrea cosimini

Disagi per gli utenti di Trenitalia a causa del malfunzionamento della biglietteria automatica ("self-service") collocata all'interno dei locali della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana. Una situazione che andrebbe avanti da più di un mese e che avrebbe costretto molti pendolari, nei giorni scorsi, a prendere letteralmente "d'assalto" il bar della stazione per procurarsi un biglietto.



"La biglietteria automatica è fuori servizio da più di un mese - si è lamentata una pendolare -. Il bar in una giornata come oggi ha "sfornato" biglietti a tutto andare. Perché la macchinetta non viene aggiustata?" E a chiederselo sono in molti visto che la biglietteria self-service, oltre a rappresentare un metodo rapido di acquisto per i tanti utenti che hanno dimestichezza con la tecnologia, è anche un servizio comodo per chiunque non abbia la pazienza di fare la fila alla cassa.



A scusarsi per il disservizio, e a spiegarne le ragioni, è stata però stessa azienda, Trenitalia, che tramite i suoi uffici ha fatto sapere che il malfunzionamento prolungato della macchinetta sarebbe da attribuirsi a due distinti problemi: un primo legato all'alimentazione elettrica, quindi di natura esterna, già risolto dai tecnici competenti il 27 aprile scorso con il conseguente ripristino del servizio; ed un secondo, sopravvenuto in seguito, legato invece ad un guasto all'accettatore delle banconote generato, con ogni probabilità, dall'azione di alcuni vandali che avrebbero forzato la macchinetta manomettendo il servizio.



In questo caso il problema non è stato ancora risolto. La macchinetta continua a funzionare regolarmente, accettando monete e carte di credito, ma non banconote. Trenitalia ha rassicurato che nel giro di pochi giorni anche il problema relativo all'accettazione delle banconote di carta verrà risolto. Nel frattempo, però, la società ha voluto comunque ribadire che la biglietteria automatica rappresenta solo una delle tante modalità di acquisto dei biglietti e che, solo a Castelnuovo, esistono altri sette punti vendita collocati nel paese.