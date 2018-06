Castelnuovo



Bimbi a scuola di primo soccorso con la Misericordia

venerdì, 1 giugno 2018, 18:57

Un appuntamento che si rinnova da quattro anni. I bimbi delle terze, quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo sono stati invitati dalla Misericordia, presso la sede in viale Pascoli, per la chiusura del progetto "La scuola per la vita" dell'anno scolastico 2017/18. Un progetto che la Misericordia sta portando avanti da ormai 5 anni e che ha suscitato un grande interesse tanto che altre scuole hanno chiesto all'associazione di portarlo nelle proprie classi.

"La scuola per la vita" si rivolge alle terze, quarte e quinte delle scuole elementari ed alle prime seconde e terze delle medie con l'obiettivo di far capire ai bimbi l'importanza del soccorso sanitario tempestivo in qualsiasi situazione possano trovarsi.

"Dal malore all'infortunio - commenta Alessandro Biggeri, governatore della Misericordia di Castelnuovo -, i nostri formatori spiegano come comportarsi, con un linguaggio adatto ai bimbi, e la risposta di quest'ultimi è talmente positiva da lasciarci a bocca aperta con domande che ci si aspetterebbe da un adulto. Lo stesso massaggio cardiaco, spiegato sul manichino come un gioco, viene poi ripetuto dai bimbi alla perfezione".

"Siamo partiti - spiega il governatore - con l'aiuto di una psicologa infantile, una maestra elementare ed un professore delle medie perchè ci aiutassero a trovare il modo di presentare il soccorso sanitario a bimbi così piccoli e il programma, strutturato e annualmente ripetuto, è di una scorrevolezza e comprensibilità uniche come si può riscontrare dalla risposta dei bimbi".

Il motivo principale di questo corso è di evitare traumi psicologici ai bimbi quando sono spettatori di un malore o infortunio in modo che, all'arrivo dell'ambulanza, provino sollievo e non paura. "Purtroppo - come sottolinea Biggeri - la paura era un'emozione costante quando, all'arrivo con l'ambulanza nella casa, c'era un bimbo che vedeva il viavai di divise e attrezzature".

Nella giornata conclusiva del progetto, come da tradizione, vengono realizzati dei giochi all'aperto, vengono dati gli attestati ai bimbi delle quinte e viene offerta una merenda. "La Misericordia - conclude Biggeri - ringrazia la preside, le maestre delle elementari ed i professori delle medie che ci permettono di svolgere annualmente il nostro progetto".