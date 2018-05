Castelnuovo



Castelnuovo, Merlini (Uil-Fpl) replica su assenteismo: "Il dato comprende anche i giorni di ferie"

martedì, 15 maggio 2018, 15:45

Giorgio Merlini, coordinatore enti locali Uil-Fpl, interviene dopo i dati pubblicati sulle assenze dei dipendenti nella pubblica amministrazione in cui spicca al primo posto il dato del comune di Castelnuovo di Garfagnana (26,69 per cento).



"Troppo facile sparare sui bersagli facili senza però entrare davvero nel merito della questione - esordisce Merlini -. Troppo semplice parlare di 'furbetti del cartellino', assenze a doppia cifra sparando in prima pagina percentuali senza approfondimenti. Perché se i numeri si vogliono leggere, e bene, bisogna capire come siano stati raccolti e quale significato sia nascosto dietro ad ogni cifra".



"E allora - incalza il coordinatore - non possiamo che replicare in questo modo quando si parla del 26,69 per cento di assenze dei dipendenti del comune di Castelnuovo di Garfagnana come del dato più alto di tutta la provincia di Lucca. Il numero pubblicato, infatti, riguarda sì l'assenza dei dipendenti, ma rilevata nel comune comprendendo anche i giorni di ferie, come ad esempio avviene per il comune di Lucca. E crediamo davvero che nessuno possa impedire a un dipendente di godere delle proprie ferie. Pertanto non è possibile comparare le percentuali tra i vari enti in quanto molti di essi eseguono il calcolo relativo in maniera diversa senza tener conto dei giorni di ferie".



"Per quanto riguarda i "furbetti del cartellino" - conclude - non risultano in essere provvedimenti nei confronti di alcun dipendente ragion per cui stona alquanto l'accostamento".