Consegnati gli attestati ai nuovi volontari della Misericordia di Castelnuovo

sabato, 5 maggio 2018, 16:40

Sabato 5 maggio anche negli ospedali di Lucca e Castelnuovo Garfagnana si sono svolte iniziative informative rivolte alla cittadinanza ed al personale sanitario per promuovere al meglio la giornata mondiale del lavaggio delle mani, indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la prevenzione delle infezioni e della sepsi

venerdì, 4 maggio 2018, 15:28

Durante la mattinata, dopo aver ripassato le regole base della sicurezza in strada e aver appreso le novità in merito alla patente di guida, i presenti sono stati premiati con un diploma-ricordo

venerdì, 4 maggio 2018, 09:30

La Gazzetta del Serchio ha intervistato Anna Salvietti, docente di Castelnuovo che ha aderito allo sciopero e che, dopo aver ottenuto tre anni fa il ruolo con riserva, ora rischia la revoca del contratto indeterminato e l'esclusione dalle GaE

giovedì, 3 maggio 2018, 18:16

Disagi per i pendolari della stazione ferroviaria di Castelnuovo che da più di un mese segnalano il malfunzionamento della macchinetta automatica per fare i biglietti. Trenitalia spiega i motivi del disservizio ed annuncia un celere intervento di ripristino

giovedì, 3 maggio 2018, 18:07

Lunedì 7 maggio alcuni alunni delle classi quarte dell’ITT “F. Vecchiacchi” si recheranno a Rioveggio (BO) nell’ambito del progetto “UnITI per il Motorsport” ed in collaborazione con il progetto “The road to life”

giovedì, 3 maggio 2018, 18:02

Sabato 5 maggio l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta Alessandra Fanani e la sua passione per l’Arte. Nata a Castelnuovo di Garfagnana nel 1991, è originaria del paese di Camporgiano e vive a Barga dal suo primo anno di Liceo