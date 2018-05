Castelnuovo



Controlli a tappeto dei carabinieri, 11 multe e una patente ritirata

giovedì, 31 maggio 2018, 16:44

Un servizio di controllo e vigilanza straordinario quello dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana che, dal 25 al 30 maggio, hanno incentrato la propria attività sulla prevenzione e repressione dei reati con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio. Specifica attenzione e’ stata rivolta al controllo della circolazione tramite diversi posti di blocco lungo le principali arterie stradali e al controllo dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione, nonché al controllo delle persone titolari di porto d’armi o autorizzati alla detenzione.



In tutto sono state impiegate 41 pattuglie, per un totale di 82 militari e 41 mezzi, che hanno permesso alla compagnia di sottoporre a controllo 31 esercizi pubblici e ben 195 mezzi (tra auto e moto) con conseguente individuazione di 288 persone e il controllo di 41 di esse sottoposte a misure di sicurezza, arresti e/o detenzione ai domiciliari.



Al termine dei controlli sono state elevate 11 contravvenzioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente ad una persona per la guida di un motociclo con patente di categoria diversa da quella necessaria. Il mezzo, in quest'ultimo caso, è stato sottoposto a fermo amministrativo poichè sprovvisto di targa e assicurazione.