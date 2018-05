Castelnuovo



Due mesi di reclusione all’attivista per lesioni all’ex assessore Picchetti

martedì, 15 maggio 2018, 23:03

di simone pierotti

Martedì 8 maggio, ad oltre 8 anni dal fatto, il Tribunale di Lucca ha condannato L. M. a due mesi di reclusione (pena sospesa) e a 5 mila euro di multa per lesioni aggravate all’allora assessore comunale di Castelnuovo Elena Picchetti. Si conclude quindi, o meglio si conclude la prima fase, di una vicenda che nel lontano 2010 fece discutere e, per alcuni giorni, divenne un caso mediatico a livello nazionale, con l’interessamento dei principali organi di stampa e interventi da parte di politici e amministratori vari.

E’ la sera del 22 gennaio 2010: al teatrino di Torrite è stata organizzata un’assemblea pubblica organizzata dal comitato “Io mi rifiuto”, nato per protestare contro il cosiddetto “caro rifiuti”. Sono anni “caldi” per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Garfagnana, con i costi che, come sovente accade, vengono ripartiti sui cittadini e sulle attività commerciali. In particolare la protesta parte da Torrite, frazione nella quale era iniziata in via sperimentale la raccolta differenziata, senza tuttavia portare benefici economici per i suoi abitanti, anzi aumenti come per tutto il resto del territorio. Alla riunione, che si protrasse fino a tardi, parteciparono i rappresentanti dell’allora amministrazione comunale di Castelnuovo, tra cui l’assessore alle partecipate Elena Picchetti.

La discussione e gli interventi furono diversi e dai toni anche accesi ma senza trascendere. Al termine dell’assemblea, avvenne l’episodio incriminato, sul quale le versioni sono due, diametralmente opposte, e sul quale il Tribunale di Lucca ha emesso la condanna. L’ex assessore Picchetti presentò querela nei confronti di L. M. che, invece, ha sempre dichiarato che i fatti erano stati ingigantiti e strumentalizzati. Il Giudice di Pace di Castelnuovo, nel 2014, ha rinviato il caso alla Procura per incompetenza e, nel 2017, è iniziato il processo al Tribunale di Lucca. La sentenza, come detto, è stata emessa l’8 maggio dal giudice Dal Torrione, la pena è stata sospesa. Il P.M. aveva chiesto 8 mesi di condanna.