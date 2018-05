Castelnuovo



"Ecomostro", dita incrociate per la nuova asta

giovedì, 10 maggio 2018, 16:22

di simone pierotti

Novità per quanto riguarda il complesso ex – Valserchio, che da anni fa discutere ma soprattutto fa “bella” mostra di sé ai bordi del centro storico di Castelnuovo di Garfagnana. Si sapeva, i tempi delle procedure fallimentari sono lunghi e complessi, ma ci sono possibilità di arrivare alla conclusione. Il Tribunale di Prato ha pubblicato un nuovo bando d’asta per il complesso, un lotto unico che si sviluppa su una superficie totale di quasi 13mila mq. Il prezzo base d’asta è sceso a 1 milione e mezzo di euro (con rilanci pari o superiori a 50mila euro) e le offerte possono essere presentate entro la data del 20 giugno prossimo. Il giorno successivo avverrà l’apertura delle buste di offerta.

Il progetto, si legge nella comunicazione, prevede la realizzazione di residenze, uffici, negozi di media e grande distribuzione, un locale interrato adibito a parcheggio da circa 285 posti e altre aree in comune. Non resta che attendere la fine di giugno.