Giornata mondiale del lavaggio delle mani, campagna di sensibilizzazione al Santa Croce

sabato, 5 maggio 2018, 16:40

Sabato 5 maggio anche negli ospedali di Lucca e Castelnuovo Garfagnana si sono svolte iniziative informative rivolte alla cittadinanza ed al personale sanitario per promuovere al meglio la giornata mondiale del lavaggio delle mani, indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la prevenzione delle infezioni e della sepsi.



L’azienda sanitaria, insieme a tutti i suoi professionisti, ha infatti aderito alla giornata con una campagna di sensibilizzazione coordinata dalla struttura aziendale della Sicurezza del paziente e dalle direzioni mediche ed infermieristiche di presidio ed organizzata in collaborazione con il Centro di Gestione rischio clinico regionale (GRC).



Nelle hall degli ospedali di Lucca e Castelnuovo personale dell'azienda ha sensibilizzato la cittadinanza e gli stessi operatori su un tema strategico per la salute pubblica. La direzione sanitaria del presidio, la direzione infermieristica ed il rischio clinico aziendale hanno infatti svolto interventi di educazione e informazione sulla corretta tecnica di lavaggio delle mani, sia con gel idroalcolico, sia con acqua e sapone. Sono stati inoltre distribuiti gratuitamente alcuni flaconcini di gel idroacolico. L'iniziativa ha ha attirato l'attenzione di molti visitatori e utenti, che si sono dimostrati interessati all'argomento e sensibili ad una pratica che più volte al giorno mettiamo in atto senza renderci conto della sua importanza nella prevenzione delle infezioni. Lavarsi le mani è importante, ma lo è soprattutto utilizzare una tecnica corretta. Tutti coloro che hanno beneficiato di questo intervento educativo sono stati invitati a diffondere il più possibile quanto appreso.



Quest’anno la campagna globale era focalizzata anche sul ruolo dell’igiene delle mani nella prevenzione della sepsi, un'infezione di tipo sistemico che può danneggiare tessuti ed organi e che colpisce più di 30 milioni di pazienti ogni anno in tutto il mondo. Ogni persona con un'infezione può sviluppare una sepsi ma alcuni individui (donne incinte, neonati, anziani, immunodepressi, pazienti con malattie croniche) sono più a rischio di altri.