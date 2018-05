Castelnuovo



Giovane investito da un'auto mentre attraversa la strada

domenica, 13 maggio 2018, 17:18

di andrea cosimini

E' stato investito mentre attraversava la strada a piedi, provenendo da una traversa in via Valmaira, proprio nei pressi della sua abitazione. Brutta avventura per un ragazzo di 12 anni e mezzo di Castelnuovo che, alle 16.40 circa di oggi, è finito a terra dopo l'impatto con un'auto che procedeva sulla via principale e non si è accorta del suo attraversamento.



Sul posto si è diretta, in codice rosso, un'ambulanza di Castelnuovo, con medico al seguito, perché inizialmente le condizioni del ragazzo sembravano meno gravi del previsto. Una volta giunti sul posto, però, i sanitari hanno potuto appurare che il giovane aveva riportato un importante trauma facciale e che sarebbe stato più prudente fare alzare l'elisoccorso Pegaso 3. L'elicottero è atterrato al centro intercomunale di Orto Murato, a Pieve Fosciana, dove il paziente è stato trasferito prima di essere trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa.



Le condizioni del giovane, tuttavia, non risultano particolarmente preoccupanti. Il dodicenne è rimasto infatti sempre cosciente anche dopo l'impatto.



Ancora tutta da chiarire, comunque, l'esatta dinamica dell'episodio sulla quale stanno ora indagando i carabinieri giunti sul posto. Da una prima e sommaria ricostruzione pare che la macchina, una Peugeot 107 grigia guidata da una donna di 85 anni, provenisse dagli impianti sportivi e, all'improvviso, abbia investito il ragazzo che, in quel momento, stava attraversando la strada in un punto pericoloso. Resta da stabilire se il ragazzo si trovasse o meno sulle strisce pedonali al momento dell'impatto.



Strada interrotta per più di un'ora in attesa dell'arrivo del carroattrezzi.